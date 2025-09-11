Árulóvá válhat Szinetár Dóra – mindenkit meglepett ezzel a húzással!

Meglepő Szinetár Dóra részvétele

Az eddig ismert játékosok között bár van több színész, Dóra a szakmája mellett édesanya és feleség is, így bizonyára nagy és komoly logisztikát igényelt, hogy több napon át távol lehessen a családi fészektől a pénznyereménnyel járó, taktikai-pszichológiai reality forgatása miatt. Ha az Ártatlanok ügyesen nyomoztak, úgy ők osztozhatnak az akár 20 millió forintos fődíjon. Szinetár Dóra az Árulókban biztosan üde színfolt lesz.

Az idei évadban ők biztosan kockára teszik az életüket:

Ács Fruzsina humorista, pszichológus

Anger Zsolt színész, rendező

Ceglédi Zoltán politikai elemző

Hajdú Péter producer, műsorvezető

Józan László színész

Sárközi Ákos séf

Schoblocher Barbara énekesnő

Szinetár Dóra színésznő

Torghelle Sándor volt válogatott labdarúgó

Veiszer Alinda riporter

Wolf Kati énekesnő

A szereplőlista még nem teljes, a további résztvevők nevére hamarosan fény derül!

