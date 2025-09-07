„Ez a vidék mindig elvarázsol” - Csepregi Éva és Hevesi Tamás mesélt borsodi kötődéséről (fotók, videók)

A miskolci Szerencsekoncert nem indult zökkenőmentes. Az özönvízszerű esőzés mintha tudta volna, hogy kezdés van, 19 óra előtt állt csak el.

Hevesi Tamás nyilatkozott a miskolci Szerencsekoncert előtt

Fotó: Takács József

A Szerencsekoncert sztárja Borsodban dolgozott

A koncert első fele Hevesi Tamásé volt, akitől megtudtuk, hogy legutóbb egy Magyar Posta Zrt. által szervezett koncert keretében adott műsort Miskolcon. A művész azt is elmondta, hogy nem ismeretlen neki egyébként a vármegye, hiszen egy időben Mezőkövesden volt futballedző.

„A környéken nagyon sokat jártam, hiszen edzőként dolgoztam Mezőkövesden, a kettes csapatnak voltam a vezetőedzője, úgyhogy jól megismertem Borsodot. Gyönyörű helyek vannak erre, egyik kedvencem például Cserépfalu, ahol sokszor edzettünk. Abba a pici faluba beleszerelmesedtem” - osztotta meg gondolatait.