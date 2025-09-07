1 órája
„Ez a vidék mindig elvarázsol” - Csepregi Éva és Hevesi Tamás mesélt borsodi kötődéséről (fotók, videók)
Talán a szerencsének is köszönhető, hogy nem mosta el az ítéletidő a programot. A Hatoslottó idén ugyanis a Szerencsekoncertek keretein belül Miskolcra is elhozta kedvenc sztárjainkat, akik fergeteges koncertet adtak a DVTK Arénában.
Fergeteges koncertet adtak a sztárok Miskolcon
Fotó: Takács József
A miskolci Szerencsekoncert nem indult zökkenőmentes. Az özönvízszerű esőzés mintha tudta volna, hogy kezdés van, 19 óra előtt állt csak el.
A Szerencsekoncert sztárja Borsodban dolgozott
A koncert első fele Hevesi Tamásé volt, akitől megtudtuk, hogy legutóbb egy Magyar Posta Zrt. által szervezett koncert keretében adott műsort Miskolcon. A művész azt is elmondta, hogy nem ismeretlen neki egyébként a vármegye, hiszen egy időben Mezőkövesden volt futballedző.
„A környéken nagyon sokat jártam, hiszen edzőként dolgoztam Mezőkövesden, a kettes csapatnak voltam a vezetőedzője, úgyhogy jól megismertem Borsodot. Gyönyörű helyek vannak erre, egyik kedvencem például Cserépfalu, ahol sokszor edzettünk. Abba a pici faluba beleszerelmesedtem” - osztotta meg gondolatait.
Szerencsekoncertek Miskolcon 2025.09.06.Fotók: Takács József
Szerencsésnek érzi magát a családja miatt
A művész arra a kérdésre, hogy mi mit tart élete legnagyobb szerencséjének megszívlelendő választ adott:
„Azt, hogy olyan családban nevelkedtem, ahol természetes volt az, hogy tanultak leszünk, természetes volt, hogy dolgozni kell érte, természetes volt az, hogy semmi nincsen ingyen. Mindenért tennünk kell, és minden nap fejlődnünk kell, hogy jobbá kell váljunk, mert ha nem fejlődtünk ma, akkor visszafejlődtünk a tegnaphoz képest. Azt hiszem, és úgy gondolom, az egész életemet így élem.
Nagyon-nagyon szerencsésnek mondhatom magam, hogy ilyen családban nevelkedtem. Azt, hogy az életem is nagyon jól sikerült, azt meg a feleségemnek köszönhetem” - válaszolta Hevesi Tamás.
Szerencsekoncertek Miskolcon: Hevesi TamásFotók: Takács Joci
A Neoton énekesének édesapja hejőcsabai, családja egy része pedig Abaújszántón él
Alkalmunk nyílt beszélni Csepregi Évával, a Neoton énekes sztárjával is, akiről kiderült, hogy édesapja idevalósi. Hejőcsabán született, ez is volt a személyi igazolványában, mint születési hely, mert akkor még nem volt Miskolc része.
„Hejőcsaba már nem létezik különálló településként. A családom nagy része azonban máig ebben a vármegyében, Abaújszántón él. Ott nagyon sok Csepregi van még. Az édesapámék nyolcan voltak testvérek, ezért sokuknak a leszármazottai ott laknak még. Ritkán jutok el oda, de az a vidék mindig elvarázsol” – osztotta meg gondolatait a művésznő.
A fia és a csapata a mindene
Csepregi Évának is feltettük a kérdést, hogy mit tart az életében a legnagyobb szerencsének, amire azt válaszolta, az egyik, hogy a Neotonnal kezdetektől együtt tudott dolgozni, mert számára fontos egy jó csapathoz tartozni.
„A szüleim is akkor voltak nyugodtak, amikor tudták, hogy együtt vagyunk a zenekarral. Ez ugye még nagyon az elején volt, és ez az alkotó közösség, ami meg volt és van máig a zenekarban, nagy szerencse. Úgy tűnik, hogy véletlenszerűen jöttünk így össze, hogy a vokálunk így összeállt, hogy ilyen nagyszerű zeneszerzőink és nagyszerű menedzsmentünk volt, de ehhez bizonyosan szükség volt a szerencsére is. Ez tehát – én azt hiszem –, szakmailag talán a legnagyobb szerencse, ami érhetett. A másik szerencse pedig az, hogy egy olyan fiam van, mint a Dávid, aki egyben egy nagyon jó kolléga is lett. Most már elég régóta dolgozunk együtt és gyakorlatilag ő az én főművem” – hangsúlyozta az énekesnő.
