1 órája
Rubint Réka a Tinderen? Most minden kiderült!
Egy ártatlannak tűnő Instagram-poszt robbantotta fel az internetet. Rubint Réka legutóbbi bejegyzésében az Alakreform Videótár sikereit ünnepelte, ám a mellékelt képernyőfotón megjelent a legnépszerűbb társkereső ikonja.
Rubint Réka Instagram-oldalán egy apró részletre figyeltek fel a szemfüles követők. A képen ugyanis ott virított a világhírű társkereső, a Tinder ikonja. Ez pedig elég volt ahhoz, hogy futótűzként terjedjen a pletyka: vajon a fitneszanyuka titokban randizgat?
Hogy kerül a Tinder Rubint Réka telefonjára?
A rajongók nem hittek a szemüknek. Többen azonnal kommentelni kezdtek, és heves találgatás indult a közösségi médiában: „Válságban van a házasságuk?”, „Miért van Tindere, ha boldog párkapcsolatban él?” – kérdezgették az internetezők. Ahogy az lenni szokott, a hír villámgyorsan terjedt, és rövid idő alatt az egyik legforróbb témává vált.
Schobert Norbi adott magyarázatot
A fitneszguru nem hagyta, hogy felesége nevét ilyen találgatások árnyékolják be. A fitneszguru a story.hu-nak reagált, és elárulta a teljes igazságot.
Egyébként az ominózus képernyőfotó nem az ő telefonjával készült. A Videótár applikációjának fejlesztő cége küldte a screenshotot, és ők is csak tesztelés végett használták a Tindert. Réka soha nem használt társkereső applikációt, ahogyan én sem
– szögezte le Norbi. A magyarázat szerint tehát egyszerű technikai bakiról van szó. A fejlesztő cég készítette a képernyőfotót, amelyen történetesen ott volt egy korábban letöltött Tinder-app, ám ennek semmi köze nincs Rékához.
