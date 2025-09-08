Rubint Réka a Tinderen? Most minden kiderült!

Rubint Réka Instagram-oldalán egy apró részletre figyeltek fel a szemfüles követők. A képen ugyanis ott virított a világhírű társkereső, a Tinder ikonja. Ez pedig elég volt ahhoz, hogy futótűzként terjedjen a pletyka: vajon a fitneszanyuka titokban randizgat?

Rubint Réka és az óceán

Forrás: Instagram/Rubint Réka

Hogy kerül a Tinder Rubint Réka telefonjára?

A rajongók nem hittek a szemüknek. Többen azonnal kommentelni kezdtek, és heves találgatás indult a közösségi médiában: „Válságban van a házasságuk?”, „Miért van Tindere, ha boldog párkapcsolatban él?” – kérdezgették az internetezők. Ahogy az lenni szokott, a hír villámgyorsan terjedt, és rövid idő alatt az egyik legforróbb témává vált.

Schobert Norbi adott magyarázatot

A fitneszguru nem hagyta, hogy felesége nevét ilyen találgatások árnyékolják be. A fitneszguru a story.hu-nak reagált, és elárulta a teljes igazságot.

Egyébként az ominózus képernyőfotó nem az ő telefonjával készült. A Videótár applikációjának fejlesztő cége küldte a screenshotot, és ők is csak tesztelés végett használták a Tindert. Réka soha nem használt társkereső applikációt, ahogyan én sem

– szögezte le Norbi. A magyarázat szerint tehát egyszerű technikai bakiról van szó. A fejlesztő cég készítette a képernyőfotót, amelyen történetesen ott volt egy korábban letöltött Tinder-app, ám ennek semmi köze nincs Rékához.