58 perce
Hallott már a miskolci kocsmaprófétákról?
Hogyan lett egy miskolci kollégiumi szobából indult zenélgetésből fesztiválszínpad, klip és készülő nagylemez? A Pub Vatis három tagja – Halász András, Czuczor Andor és Kiss Bálint – mesélt erről Gárdonyi Edinának a boon.hu podcastjában.
A Pub Vatis zenekar, akik a miskolci villamosbaleseteket is megénekelték
Forrás: Pub Vatis
A Pub Vatis története 2021-ben indult a Miskolci Egyetem kollégiumában, ahol két barát, András és Andor a közös D&D-partik után gitárt és hegedűt ragadott. Az első „koncertet” egy nappaliban, háromfős közönség előtt adták. Innen vezetett az út a Kocsonyafesztivál színpadára.
Na, de mi az a Pub Vatis?
A zenekar neve külön sztori. A „Pub” a kocsmára, a „Vatis” pedig a latin „próféta” szóra utal. A névadás részleteit a srácok elmesélik a podcastban.
A dalainkban a gyönyört, a nyomort, a szerelmet és a csalódást énekeljük meg, mindazt, amit a valóság felkínál.
A Pub Vatis zenéjét nem könnyű egyetlen műfajba besorolni, ezért ők találták ki a saját címkéjüket, ami az eklektikus panel-folk. Ez a hangzásvilág a városi lét mindennapjait ötvözi a népzene ízeivel és egy csipetnyi rockos lendülettel.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Klipforgatás pálinkával?
A zenekar első videoklipje, a Nem is olyan lány, 2025 augusztusában jelent meg a YouTube-on, és hamar közönségkedvenc lett. A forgatás azonban nem volt vicces bakiktól mentes, amiket szintén elmeséltek.
A forgatáson a zenekari jelenetet egy bányaterületen vették fel, és kis híján elzavarták őket. Hogy mi lett a sztori vége? Ezt is elmesélték!
A Pub Vatis zenéje és szövegei valóban élményekből merítenek. Jó példa erre a Villamosvadász című dal, amely a miskolci villamosbalesetek sorozatára reflektál sajátos, ironikus hangvételben.
Nagylemez és nagy álmok
A beszélgetésből az is kiderül, hogy a zenekar első nagylemezén dolgozik. A felvételek már félig elkészültek, és a tervek szerint még az idén megjelenik az album. A kihívás azonban nagy, hiszen mind az öten civil munkát végeznek, így a próbákat és koncerteket munka mellett kell illesztik be a mindennapokba.
Ha van egy cél, minden nap tenni kell érte valamit, még ha csak apróságot is. Így épül lépésről lépésre a Pub Vatis.
A teljes beszélgetést hallgassa meg a boon.hu podcastjában, ahol a zenekar tagjai még több kulisszatitkot osztanak meg magukról, és semmiképpen ne hagyják ki a CineFest kísérőprogramját, a Shake It Up Fesztivált, ahol a Pub Vatis szeptember 6-án, szombaton 18 órától lép fel a Városház téri színpadon.
Szakértői elemzés – Az egyetemi élet kezdetének hatásai a leendő hallgatókra
,,A foci megtanított arra, hogyan értékeljem reálisan önmagam"
boon.hu PODCAST
- ,,A felnőtt csapatnak, mint egy zászlós hajónak, elől kell mennie"
- Szakértői elemzés – Az egyetemi élet kezdetének hatásai a leendő hallgatókra
- ,,A foci megtanított arra, hogyan értékeljem reálisan önmagam"
- Katonai kiképzése után visszatért a pályára - már senkinek sem kegyelmez a Mezőcsát védője
- Megvalósította gyermekkori álmát és meteorológus lett