2 órája

Hallott már a miskolci kocsmaprófétákról?

Hogyan lett egy miskolci kollégiumi szobából indult zenélgetésből fesztiválszínpad, klip és készülő nagylemez? A Pub Vatis három tagja – Halász András, Czuczor Andor és Kiss Bálint – mesélt erről Gárdonyi Edinának a boon.hu podcastjában.

Gárdonyi Edina
A Pub Vatis története 2021-ben indult a Miskolci Egyetem kollégiumában, ahol két barát, András és Andor a közös D&D-partik után gitárt és hegedűt ragadott. Az első „koncertet” egy nappaliban, háromfős közönség előtt adták. Innen vezetett az út a Kocsonyafesztivál színpadára.

pub vatis, miskolc, zenekar
A Pub Vatis három tagja, Halász András, Czuczor Andor, és Kiss Bálint mesélt a boon-hu podcastjában
Fotó: Gárdonyi Edina

Na, de mi az a Pub Vatis?

A zenekar neve külön sztori. A „Pub” a kocsmára, a „Vatis” pedig a latin „próféta” szóra utal. A névadás részleteit a srácok elmesélik a podcastban.

A dalainkban a gyönyört, a nyomort, a szerelmet és a csalódást énekeljük meg, mindazt, amit a valóság felkínál.

A Pub Vatis zenéjét nem könnyű egyetlen műfajba besorolni, ezért ők találták ki a saját címkéjüket, ami az eklektikus panel-folk. Ez a hangzásvilág a városi lét mindennapjait ötvözi a népzene ízeivel és egy csipetnyi rockos lendülettel.

Klipforgatás pálinkával?

A zenekar első videoklipje, a Nem is olyan lány, 2025 augusztusában jelent meg a YouTube-on, és hamar közönségkedvenc lett. A forgatás azonban nem volt vicces bakiktól mentes, amiket szintén elmeséltek. 

A forgatáson a zenekari jelenetet egy bányaterületen vették fel, és kis híján elzavarták őket. Hogy mi lett a sztori vége? Ezt is elmesélték! 

A Pub Vatis zenéje és szövegei valóban élményekből merítenek. Jó példa erre a Villamosvadász című dal, amely a miskolci villamosbalesetek sorozatára reflektál sajátos, ironikus hangvételben.

Nagylemez és nagy álmok

A beszélgetésből az is kiderül, hogy a zenekar első nagylemezén dolgozik. A felvételek már félig elkészültek, és a tervek szerint még az idén megjelenik az album. A kihívás azonban nagy, hiszen mind az öten civil munkát végeznek, így a próbákat és koncerteket munka mellett kell illesztik be a mindennapokba.

Ha van egy cél, minden nap tenni kell érte valamit, még ha csak apróságot is. Így épül lépésről lépésre a Pub Vatis.

A teljes beszélgetést hallgassa meg a boon.hu podcastjában, ahol a zenekar tagjai még több kulisszatitkot osztanak meg magukról, és semmiképpen ne hagyják ki a CineFest kísérőprogramját, a Shake It Up Fesztivált, ahol a Pub Vatis szeptember 6-án, szombaton 18 órától lép fel a Városház téri színpadon.

 

 

 

