1 órája
Miskolci cég vette meg Pándy András horrorházát: a szomszédok még mindig rettegnek
Elárverezve talált gazdára a hírhedt dunakeszi ingatlan, ahol a sorozatgyilkos éveken át élt. Pándy András házát egy miskolci cég vásárolta meg 15,6 millió forintért, és a helyiek szerint valószínűleg lebontják.
Alig több mint 15 millió forintért talált új gazdára a hírhedt sorozatgyilkos, Pándy András egykori otthona Dunakeszi csendes kertvárosi részén. Az ingatlant június 12-én árverésen értékesítette a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egy miskolci cégnek – értesült a Blikk. A környékbeliek a napokban megdöbbenve látták, ahogy kipakolják a kegyetlen gyilkos, Pándy András egykori személyes tárgyait. Dobozokban vittek ki családi fotókat, lekvárokat befőttesüvegben, kakaóport, sörösrekeszeket, sőt még egy sílécet és egy Babetta motort is.
Pándy András háza? Ingyen sem!
Már csak a ruhái maradtak bent
– mesélte egy szomszéd a lapnak, aki gyerekként nem félt a háztól. Mások viszont szentül hiszik, hogy az épület rossz energiákat hordoz. Egy idős lakó szerint gonosz a hely, és soha nem tudna belépni a kapun, ingyen sem kellene neki. A környéken sokan attól tartanak, hogy a ház sötét múltja örökre rányomja a bélyegét az utcára.
Pándy András lelkészből lett sorozatgyilkos
A lelkészből lett gyilkos a kilencvenes években költözött Dunakeszire, miközben Belgiumban egyre több gyanú merült fel eltűnt családtagjai miatt. A szörnyű igazság 1997-ben derült ki. Lányával, Ágnessel – aki egyben a szeretője is volt – együtt mészárolta le két volt feleségét, saját két fiát és második felesége két lányát. A nyolcvanas évek végén történt borzalmak során a holttesteket feldarabolták, majd savval próbálták eltüntetni. Ágnes beismerő vallomást tett, 21 évet kapott, de 2010-ben feltételesen szabadult. Pándy mindvégig tagadta a vádakat, és azt állította, hogy hozzátartozói életben vannak, ő pedig „angyalokkal” tartja velük a kapcsolatot.
Az ügy végül egy másik hírhedt belga gyilkos, Marc Dutroux miatt került felszínre: a Dutroux-nyomozás során elkövetett rendőrségi hibák miatt később újra elővették a korábbi, rejtélyes eltűnéseket, így akadtak Pándyék nyomára is.
A dunakeszi ház udvarát is átkutatták a rendőrök, de csak állati csontokra bukkantak. Az ügy így is a magyar kriminalisztika egyik legsötétebb történetévé vált. Pándy Andrást 2002-ben ítéltek életfogytiglanra, 2013-ban, 86 évesen hunyt el a börtönben.
