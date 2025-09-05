Miskolci cég vette meg Pándy András horrorházát: a szomszédok még mindig rettegnek

Alig több mint 15 millió forintért talált új gazdára a hírhedt sorozatgyilkos, Pándy András egykori otthona Dunakeszi csendes kertvárosi részén. Az ingatlant június 12-én árverésen értékesítette a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egy miskolci cégnek – értesült a Blikk. A környékbeliek a napokban megdöbbenve látták, ahogy kipakolják a kegyetlen gyilkos, Pándy András egykori személyes tárgyait. Dobozokban vittek ki családi fotókat, lekvárokat befőttesüvegben, kakaóport, sörösrekeszeket, sőt még egy sílécet és egy Babetta motort is.

Pándy András, a lelkészből lett sorozatgyilkos

Pándy András háza? Ingyen sem!

Már csak a ruhái maradtak bent

– mesélte egy szomszéd a lapnak, aki gyerekként nem félt a háztól. Mások viszont szentül hiszik, hogy az épület rossz energiákat hordoz. Egy idős lakó szerint gonosz a hely, és soha nem tudna belépni a kapun, ingyen sem kellene neki. A környéken sokan attól tartanak, hogy a ház sötét múltja örökre rányomja a bélyegét az utcára.

A lelkészből lett gyilkos a kilencvenes években költözött Dunakeszire, miközben Belgiumban egyre több gyanú merült fel eltűnt családtagjai miatt. A szörnyű igazság 1997-ben derült ki. Lányával, Ágnessel – aki egyben a szeretője is volt – együtt mészárolta le két volt feleségét, saját két fiát és második felesége két lányát. A nyolcvanas évek végén történt borzalmak során a holttesteket feldarabolták, majd savval próbálták eltüntetni. Ágnes beismerő vallomást tett, 21 évet kapott, de 2010-ben feltételesen szabadult. Pándy mindvégig tagadta a vádakat, és azt állította, hogy hozzátartozói életben vannak, ő pedig „angyalokkal” tartja velük a kapcsolatot.

Az ügy végül egy másik hírhedt belga gyilkos, Marc Dutroux miatt került felszínre: a Dutroux-nyomozás során elkövetett rendőrségi hibák miatt később újra elővették a korábbi, rejtélyes eltűnéseket, így akadtak Pándyék nyomára is.

A dunakeszi ház udvarát is átkutatták a rendőrök, de csak állati csontokra bukkantak. Az ügy így is a magyar kriminalisztika egyik legsötétebb történetévé vált. Pándy Andrást 2002-ben ítéltek életfogytiglanra, 2013-ban, 86 évesen hunyt el a börtönben.