Gipszbe öntik Nótár Maryt!
Kulisszatitkokról tett közzé egy videót az énekesnő. Nótár Mary a Sztárban Sztár All Stars indulására is javában készül.
Fájdalmasnak tűnő procedúrán ment keresztül Nótár Mary
Forrás: Facebook/Nótár Mary
A népszerű és tehetséges énekesnő sorra hódítja meg a nézők szívét, nemcsak a koncerteken, de a televíziós show-műsorokban is. A TV2 Sztárban Sztár All Stars című produkciója hamarosan elstartol és erről Nótár Mary is közölt egy rövid videót közösségi oldalán.
A felvételen megmutatja az énekesnő például azt, milyen előkészületek kellenek ahhoz, hogy gipszmintát készítsenek a fejéről, nyilván egy tőle formailag és alkatilag teljesen eltérő maszk elkészítéséhez. De a rajongóknak abba is betekintést enged, hogyan készülnek a produkció fotói, milyen a műterem, milyen a hangulat.
Most már hivatalos: kivételes mezőnnyel áll ki a népszerű dalverseny!
Nótár Mary otthonosan mozog a kamerák kereszttüzében
A műtermi fotózáson tisztán kivehető, hogy a csodás hangú énekesnő otthon érzi magát. Pózai tökéletesek és a háttérből jövő instrukciókat is könnyedén és magabiztosan követi. Minden „tortúra” ellenére kedélye és mosolya töretlen, amolyan „nótrámary”- s. Minden bizonnyal ebben a műsorban is fergeteges előadásokkal készül majd és a siker sem marad majd el.
Legutoljára a Nagy Duett című műsorban szerepelt ottani partnerével Aurelióval, amely adást végül nem nyertek meg, de a közönség szeretete elsöprő volt irányukba és ez valószínűleg azóta is tart.
