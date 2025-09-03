szeptember 3., szerda

Hilda névnap

30°
+32
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ez fájhat...

49 perce

Gipszbe öntik Nótár Maryt!

Címkék#Sztárban sztár All Stars#gipszminta#TV2#Nótár Mary

Kulisszatitkokról tett közzé egy videót az énekesnő. Nótár Mary a Sztárban Sztár All Stars indulására is javában készül.

Boon.hu
Gipszbe öntik Nótár Maryt!

Fájdalmasnak tűnő procedúrán ment keresztül Nótár Mary

Forrás: Facebook/Nótár Mary

A népszerű és tehetséges énekesnő sorra hódítja meg a nézők szívét, nemcsak a koncerteken, de a televíziós show-műsorokban is. A TV2 Sztárban Sztár All Stars című produkciója hamarosan elstartol és erről Nótár Mary is közölt egy rövid videót közösségi oldalán.

Nótár Mary
Nótár Mary ezerrel készül a hétvégi startra a Sztárban Sztár All Stars produkcióval Forrás:  MW

A felvételen megmutatja az énekesnő például azt, milyen előkészületek kellenek ahhoz, hogy gipszmintát készítsenek a fejéről, nyilván egy tőle formailag és alkatilag teljesen eltérő maszk elkészítéséhez. De a rajongóknak abba is betekintést enged, hogyan készülnek a produkció fotói, milyen a műterem, milyen a hangulat.

Nótár Mary otthonosan mozog a kamerák kereszttüzében

A műtermi fotózáson tisztán kivehető, hogy a csodás hangú énekesnő otthon érzi magát. Pózai tökéletesek és a háttérből jövő instrukciókat is könnyedén és magabiztosan követi. Minden „tortúra” ellenére kedélye és mosolya töretlen, amolyan „nótrámary”- s. Minden bizonnyal ebben a műsorban is fergeteges előadásokkal készül majd és a siker sem marad majd el.

Legutoljára a Nagy Duett című műsorban szerepelt ottani partnerével Aurelióval, amely adást végül nem nyertek meg, de a közönség szeretete elsöprő volt irányukba és ez valószínűleg azóta is tart.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu