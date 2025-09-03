Gipszbe öntik Nótár Maryt!

A népszerű és tehetséges énekesnő sorra hódítja meg a nézők szívét, nemcsak a koncerteken, de a televíziós show-műsorokban is. A TV2 Sztárban Sztár All Stars című produkciója hamarosan elstartol és erről Nótár Mary is közölt egy rövid videót közösségi oldalán.

Nótár Mary ezerrel készül a hétvégi startra a Sztárban Sztár All Stars produkcióval Forrás: MW

A felvételen megmutatja az énekesnő például azt, milyen előkészületek kellenek ahhoz, hogy gipszmintát készítsenek a fejéről, nyilván egy tőle formailag és alkatilag teljesen eltérő maszk elkészítéséhez. De a rajongóknak abba is betekintést enged, hogyan készülnek a produkció fotói, milyen a műterem, milyen a hangulat.