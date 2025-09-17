2 órája
Nótár Mary csütörtökön durrantja új klipjét! – „Babám”, erre nem lehet ülve maradni!
Fontos bejelentést tett az énekesnő. Szeptember 18-án robban Nótár Mary, Babám című új videoklipje, amibe most bárki belehallgathat.
Nótár Mary beveti minden varázserejét, hogy az új sláger nagyot menjen
Az fantasztikus tehetségű énekesnő most sem hagyja cserben rajongótáborát. A legnagyobb videómegosztó oldalon közzétette legújabb dalának előzetesét, ami már sejteni engedi, hogy a nóta a közeljövő házibulijainak abszolút kedvence lesz. A hozzászólások szinte kivétel nélkül szívecskékkel reagáltak arra, amit hallottak és tűkön ülve várja mindenki az új klipet, Nótár Mary legújabb dalát.
Nótár Mary nem csak a hangjával varázsol
A mindösszesen tizenhét másodperces előzetes is elég arra, hogy a lábak mozduljanak és a ritmus magával ragadjon. Az élénk színek és a csillogás sem marad el, nem beszélve egy kis meglepetésről: Nótár Mary nem egyszer gitárral a kezében látható, miközben a fület simogató énekét hallhatjuk.
Az énekesnőnek nincs sok szabadideje mostanában
Ahogy arról a boon.hu korábban beszámolt, Nótár Mary fénylő csillaga a TV2 Sztárban Sztár All Stars című produkciónak is, ahol tovább is jutott a Nagy Adrival folytatott párbajban. Utóbbi kezdte az összecsapást Connie Francis „Pretty Little Baby” című dalával, ami megnehezítette Mary dolgát, mivel a zsűrit elvarázsolta az előadásmód. Maryt viszont nem lehetett zavarba hozni: Cher, „Dov’è l’amore” című dalába beletette a szenvedélyt, épp úgy, mint a tőle már megszokott precizitást és sajátos karaktert. Produkcióját a közönség is ovációval fogadta, nem meglepő tehát, hogy végül ő került ki győztesen.
Most már hivatalos: kivételes mezőnnyel áll ki a népszerű dalverseny!
Mary a műsor kulisszatitkairól egy videót is megosztott, ahol a rajongóknak betekintést engedett abba, hogyan készül el egy-egy maszk, hogyan zajlik egy átváltozás. Az egyik jelenetben például láthatjuk, ahogy gipszbe öntik a fejét.
A népszerű és tehetséges énekesnő sorra hódítja meg a nézők szívét, nemcsak a koncerteken, de a televíziós show-műsorokban is.
