Mulatósra fel!

2 órája

Nótár Mary csütörtökön durrantja új klipjét! – „Babám”, erre nem lehet ülve maradni!

Fontos bejelentést tett az énekesnő. Szeptember 18-án robban Nótár Mary, Babám című új videoklipje, amibe most bárki belehallgathat.

Boon.hu
Nótár Mary beveti minden varázserejét, hogy az új sláger nagyot menjen

Forrás: Youtube

Az fantasztikus tehetségű énekesnő most sem hagyja cserben rajongótáborát. A legnagyobb videómegosztó oldalon közzétette legújabb dalának előzetesét, ami már sejteni engedi, hogy a nóta a közeljövő házibulijainak abszolút kedvence lesz. A hozzászólások szinte kivétel nélkül szívecskékkel reagáltak arra, amit hallottak és tűkön ülve várja mindenki az új klipet, Nótár Mary legújabb dalát.

Nótár Mary
A színvonal kifogástalan: Nótár Mary legújabb dalát hallgatva mindenki táncolni kezd  Forrás: Youtube 

Nótár Mary nem csak a hangjával varázsol

A mindösszesen tizenhét másodperces előzetes is elég arra, hogy a lábak mozduljanak és a ritmus magával ragadjon. Az élénk színek és a csillogás sem marad el, nem beszélve egy kis meglepetésről: Nótár Mary nem egyszer gitárral a kezében látható, miközben a fület simogató énekét hallhatjuk.

Az énekesnőnek nincs sok szabadideje mostanában

Ahogy arról a boon.hu korábban beszámolt, Nótár Mary fénylő csillaga a TV2 Sztárban Sztár All Stars című produkciónak is, ahol tovább is jutott a Nagy Adrival folytatott párbajban. Utóbbi kezdte az összecsapást Connie Francis „Pretty Little Baby” című dalával, ami megnehezítette Mary dolgát, mivel a zsűrit elvarázsolta az előadásmód. Maryt viszont nem lehetett zavarba hozni: Cher, „Dov’è l’amore” című dalába beletette a szenvedélyt, épp úgy, mint a tőle már megszokott precizitást és sajátos karaktert. Produkcióját a közönség is ovációval fogadta, nem meglepő tehát, hogy végül ő került ki győztesen.

Mary a műsor kulisszatitkairól egy videót is megosztott, ahol a rajongóknak betekintést engedett abba, hogyan készül el egy-egy maszk, hogyan zajlik egy átváltozás. Az egyik jelenetben például láthatjuk, ahogy gipszbe öntik a fejét.

A népszerű és tehetséges énekesnő sorra hódítja meg a nézők szívét, nemcsak a koncerteken, de a televíziós show-műsorokban is.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.

