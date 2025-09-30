3 órája
Itt a Miskolci Egyetemi Napok teljes fellépőlistája – tele újabb meglepetésekkel!
Október 9–11. között újra felpezsdül a Miskolci Egyetem campusa, hiszen jön az év egyik legnagyobb bulija. A Miskolci Egyetemi Napok 2025-ben is a legnépszerűbb előadókkal és felejthetetlen programokkal várja a közönséget.
Felejthetetlen bulik helyszíne lesz hétvégén a miskolci campus
Forrás: Facebook/MEN
A Miskolci Egyetemi Napok (MEN) évtizedek óta az északkelet-magyarországi régió egyik legjobban várt eseménye. A fesztivál mára túlnőtt az egyetemisták szórakozásán. Idén október 9. és 11. között ismét koncertek, DJ-szettek és igazi fesztiválhangulat várja a látogatókat – Halott Pénztől ByeAlexen át Dzsúdlóig.
A Miskolci Egyetemi Napok (MEN) az ősz legnagyobb fesztiválja Miskolcon
A Miskolci Egyetemi Napok 2025-ös programja tele van nagyszínpados sztárokkal és hajnalig tartó bulikkal. Halott Pénz és ByeAlex szombaton zárják a fesztivált, de már csütörtökön és pénteken is olyan fellépők hozzák a hangulatot, mint Dzsúdló, Metzker Viktória vagy a BSW.
Október 9. csütörtök program – Miskolci Egyetemi Napok 2025
Nagyszínpad
19:00 – DJ Atti
20:30 – Manuel
23:00 – Pogány Induló
00:00 – Yamina
Piros Terem
22:00 – Markus Greg
01:00 – Brook
02:00 – Lyly
03:00 – Koósz Milán
Kék Terem
22:00 – Wire
01:00 – Csordás Tibi
02:00 – Lukács Duó
03:00 – Wire
Október 10. péntek program – MEN 2025 fellépők
Nagyszínpad
19:00 – DJ Atti
20:30 – BSW
22:45 – Dzsúdló
00:00 – Metzker Viktória
Piros Terem
22:00 – Markus Greg
01:00 – Cooky
02:00 – Lotfi Begi
03:00 – Elektra
Kék Terem
22:00 – Wire
01:00 – Groovehouse
02:00 – Döndi Duó
03:00 – Wire
Kerengő
19:00 – Markus Greg
20:00 – Mova
21:45 – NGZ – Ekhoe & Grasa
22:45 – Eat It
Miller
00:00 – DJ Revolution All Night Long
Október 11. Szombat program – Miskolci Egyetemi Napok 2025 sztárfellépők
Nagyszínpad
19:00 – Markus Greg
20:30 – ByeAlex és a Slepp
22:50 – Halott Pénz
00:00 – DJ Atti
Piros Terem
22:00 – Markus Greg
01:00 – Pullmaxx
02:00 – Helldance
03:00 – Ciggi
Kék Terem
22:00 – Wire
01:00 – Kántor Band
02:00 – Erős vs. Spigiboy
03:00 – Wire
Kerengő
19:00 – DJ Bundi
20:00 – Las Vegas Show Band
22:00 – Limes
23:00 – DJ Bundi
Miller
00:00 – DJ Revolution All Night Long
