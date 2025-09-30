szeptember 30., kedd

Fesztivál

3 órája

Itt a Miskolci Egyetemi Napok teljes fellépőlistája – tele újabb meglepetésekkel!

Október 9–11. között újra felpezsdül a Miskolci Egyetem campusa, hiszen jön az év egyik legnagyobb bulija. A Miskolci Egyetemi Napok 2025-ben is a legnépszerűbb előadókkal és felejthetetlen programokkal várja a közönséget.

Itt a Miskolci Egyetemi Napok teljes fellépőlistája – tele újabb meglepetésekkel!

Felejthetetlen bulik helyszíne lesz hétvégén a miskolci campus

Forrás: Facebook/MEN

A Miskolci Egyetemi Napok (MEN) évtizedek óta az északkelet-magyarországi régió egyik legjobban várt eseménye. A fesztivál mára túlnőtt az egyetemisták szórakozásán. Idén október 9. és 11. között ismét koncertek, DJ-szettek és igazi fesztiválhangulat várja a látogatókat – Halott Pénztől ByeAlexen át Dzsúdlóig.

Miskolci egyetemi napok, men 2025
A Groovehouse idén is felrobbantja a Miskolci Egyetemi Napok (MEN) színpadát
Forrás: Facebook/MEN

A Miskolci Egyetemi Napok (MEN) az ősz legnagyobb fesztiválja Miskolcon

A Miskolci Egyetemi Napok 2025-ös programja tele van nagyszínpados sztárokkal és hajnalig tartó bulikkal. Halott Pénz és ByeAlex szombaton zárják a fesztivált, de már csütörtökön és pénteken is olyan fellépők hozzák a hangulatot, mint Dzsúdló, Metzker Viktória vagy a BSW.

Október 9. csütörtök program – Miskolci Egyetemi Napok 2025 

Nagyszínpad

19:00 – DJ Atti

20:30 – Manuel

23:00 – Pogány Induló

00:00 – Yamina

Piros Terem

22:00 – Markus Greg

01:00 – Brook

02:00 – Lyly

03:00 – Koósz Milán

Kék Terem

22:00 – Wire

01:00 – Csordás Tibi

02:00 – Lukács Duó

03:00 – Wire

Október 10. péntek program – MEN 2025 fellépők 

Nagyszínpad

19:00 – DJ Atti

20:30 – BSW

22:45 – Dzsúdló

00:00 – Metzker Viktória

Piros Terem

22:00 – Markus Greg

01:00 – Cooky

02:00 – Lotfi Begi

03:00 – Elektra

Kék Terem

22:00 – Wire

01:00 – Groovehouse

02:00 – Döndi Duó

03:00 – Wire

Kerengő

19:00 – Markus Greg

20:00 – Mova

21:45 – NGZ – Ekhoe & Grasa

22:45 – Eat It

Miller

00:00 – DJ Revolution All Night Long

Október 11. Szombat program – Miskolci Egyetemi Napok 2025 sztárfellépők 

Nagyszínpad

19:00 – Markus Greg

20:30 – ByeAlex és a Slepp

22:50 – Halott Pénz

00:00 – DJ Atti

Piros Terem
22:00 – Markus Greg

01:00 – Pullmaxx

02:00 – Helldance

03:00 – Ciggi

Kék Terem

22:00 – Wire

01:00 – Kántor Band

02:00 – Erős vs. Spigiboy

03:00 – Wire

Kerengő

19:00 – DJ Bundi

20:00 – Las Vegas Show Band

22:00 – Limes

23:00 – DJ Bundi

Miller

00:00 – DJ Revolution All Night Long


