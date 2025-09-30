Itt a Miskolci Egyetemi Napok teljes fellépőlistája – tele újabb meglepetésekkel!

A Miskolci Egyetemi Napok (MEN) évtizedek óta az északkelet-magyarországi régió egyik legjobban várt eseménye. A fesztivál mára túlnőtt az egyetemisták szórakozásán. Idén október 9. és 11. között ismét koncertek, DJ-szettek és igazi fesztiválhangulat várja a látogatókat – Halott Pénztől ByeAlexen át Dzsúdlóig.

A Groovehouse idén is felrobbantja a Miskolci Egyetemi Napok (MEN) színpadát

A Miskolci Egyetemi Napok (MEN) az ősz legnagyobb fesztiválja Miskolcon

A Miskolci Egyetemi Napok 2025-ös programja tele van nagyszínpados sztárokkal és hajnalig tartó bulikkal. Halott Pénz és ByeAlex szombaton zárják a fesztivált, de már csütörtökön és pénteken is olyan fellépők hozzák a hangulatot, mint Dzsúdló, Metzker Viktória vagy a BSW.

Október 9. csütörtök program – Miskolci Egyetemi Napok 2025

Nagyszínpad 19:00 – DJ Atti 20:30 – Manuel 23:00 – Pogány Induló 00:00 – Yamina

Piros Terem 22:00 – Markus Greg 01:00 – Brook 02:00 – Lyly 03:00 – Koósz Milán

Kék Terem 22:00 – Wire 01:00 – Csordás Tibi 02:00 – Lukács Duó 03:00 – Wire

Október 10. péntek program – MEN 2025 fellépők

Nagyszínpad 19:00 – DJ Atti 20:30 – BSW 22:45 – Dzsúdló 00:00 – Metzker Viktória

Piros Terem 22:00 – Markus Greg 01:00 – Cooky 02:00 – Lotfi Begi 03:00 – Elektra

Kék Terem 22:00 – Wire 01:00 – Groovehouse 02:00 – Döndi Duó 03:00 – Wire

Kerengő 19:00 – Markus Greg 20:00 – Mova 21:45 – NGZ – Ekhoe & Grasa 22:45 – Eat It

Miller 00:00 – DJ Revolution All Night Long

Október 11. Szombat program – Miskolci Egyetemi Napok 2025 sztárfellépők

Nagyszínpad 19:00 – Markus Greg 20:30 – ByeAlex és a Slepp 22:50 – Halott Pénz 00:00 – DJ Atti

Piros Terem

22:00 – Markus Greg 01:00 – Pullmaxx 02:00 – Helldance 03:00 – Ciggi

Kék Terem 22:00 – Wire 01:00 – Kántor Band 02:00 – Erős vs. Spigiboy 03:00 – Wire

Kerengő 19:00 – DJ Bundi 20:00 – Las Vegas Show Band 22:00 – Limes 23:00 – DJ Bundi

Miller 00:00 – DJ Revolution All Night Long



