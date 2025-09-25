szeptember 25., csütörtök

Ők fogják felrobbantani a Miskolci Egyetemi Napok színpadát: újabb nevekre derült fény!

Címkék#koncert#MEN#Manuel#diákélet#színpad#Miskolci Egyetemi Napok

Idén ősszel újra hatalmas bulira készül Miskolc. Október 9-e és a 11-e között jön a Miskolci Egyetemi Napok, ahol a legnépszerűbb fellépők várják a közönséget. A szervezők már elárultak néhány nevet, és garantált, hogy nem mindennapi élményben lesz része a látogatóknak.

Boon.hu

A Miskolci Egyetemi Napok (MEN) hosszú évtizedek óta az északkelet-magyarországi diákélet egyik legfontosabb eseménye. Nemcsak az egyetemisták, hanem a város és a régió lakói is évről évre nagy izgalommal várják, ki lép majd fel az ország egyik legjobb hangulatú fesztiválján. A rendezvény idén október 9. és 11. között hozza el a legnagyobb bulikat a Miskolci Egyetem campusára.

Alakul a Miskolci Egyetemi Napok programja.
Évről évre a legnagyobb sztárokat hozza el a Miskolci Egyetemi Napok
Forrás: Facebook/Miskolci Egyetemi Napok

A legnagyobb sztárok a Miskolci Egyetemi Napok színpadán

A MEN mára nemcsak egy hallgatói rendezvény, hanem egy igazi fesztivál, ahol több tízezren buliznak együtt minden évben. Az 1977 óta megrendezett eseményen legendás koncertek és fergeteges programok várják a résztvevőket, a szervezők pedig idén is komoly nevekkel készülnek. Az elmúlt napokban folyamatosan csepegtették az információkat a fellépőkről. Először kiderült, hogy Dzsúdló is ott lesz a színpadon, majd bejelentették, hogy a Halott Pénz és a Miskolci Egyetem egykori diákja, ByeAlex és bandája is fellép. A legfrissebb hír pedig, hogy a MEN csütörtöki napján Manuel is érkezik, aki a közelmúltban az MVM Dome-ot töltötte meg.

A program szervezői azt ígérik, a csütörtöktől szombatig tartó bulihétvégén minden este nagy meglepetés várja a közönséget, és garantáltan felejthetetlen lesz a hangulat. Kíváncsian várjuk, hogy kik robbantják még fel a színpadot októberben Miskolcon, mert nincs kétség, lesz még meglepetés.

