Ők fogják felrobbantani a Miskolci Egyetemi Napok színpadát: újabb nevekre derült fény!

A Miskolci Egyetemi Napok (MEN) hosszú évtizedek óta az északkelet-magyarországi diákélet egyik legfontosabb eseménye. Nemcsak az egyetemisták, hanem a város és a régió lakói is évről évre nagy izgalommal várják, ki lép majd fel az ország egyik legjobb hangulatú fesztiválján. A rendezvény idén október 9. és 11. között hozza el a legnagyobb bulikat a Miskolci Egyetem campusára.

Évről évre a legnagyobb sztárokat hozza el a Miskolci Egyetemi Napok

Forrás: Facebook/Miskolci Egyetemi Napok

A legnagyobb sztárok a Miskolci Egyetemi Napok színpadán

A MEN mára nemcsak egy hallgatói rendezvény, hanem egy igazi fesztivál, ahol több tízezren buliznak együtt minden évben. Az 1977 óta megrendezett eseményen legendás koncertek és fergeteges programok várják a résztvevőket, a szervezők pedig idén is komoly nevekkel készülnek. Az elmúlt napokban folyamatosan csepegtették az információkat a fellépőkről. Először kiderült, hogy Dzsúdló is ott lesz a színpadon, majd bejelentették, hogy a Halott Pénz és a Miskolci Egyetem egykori diákja, ByeAlex és bandája is fellép. A legfrissebb hír pedig, hogy a MEN csütörtöki napján Manuel is érkezik, aki a közelmúltban az MVM Dome-ot töltötte meg.

A program szervezői azt ígérik, a csütörtöktől szombatig tartó bulihétvégén minden este nagy meglepetés várja a közönséget, és garantáltan felejthetetlen lesz a hangulat. Kíváncsian várjuk, hogy kik robbantják még fel a színpadot októberben Miskolcon, mert nincs kétség, lesz még meglepetés.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!