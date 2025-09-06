Sztáresküvőnek adott otthont Tokaj-Hegyalja

A profi táncos és a sztárséf kimondták a boldogító igent, majd aláírásukkal szentesítették egymásnak tett esküjüket, ahogy a tanuk is megtették a rájuk rótt édes kötelességüket, vagyis ők is ellenjegyezték a sztárpár házasságát. Krausz Mikes Anna egy Demeter Ricsi esküvői ruhában mondta ki a boldogító igent. A nyolcméteres uszállyal készített csoda láttán Krausz Gábornak és természetesen a násznépnek is elakadt a szava - számolt be a Borsonline a nagy eseményről.

Krausz Gábor és hitvese, Mikes Anna, akinek a neve előtt ott szerepel a férje vezetékneve is ezentúl. Fotó: MATE KRISZTIAN / Bors

A szertartás záró mozzanata természetesen az első, hitvesi csók volt, amit a násznép ovációja fogadott. Ezt követően pedig a friss házasok csavartak egyet a hagyományokon. Krausz Gábor és Mikes Anna esküvője fotókon, valamint, hogy mit is kértek a násznéptől, a Borsonline helyszíni riportjából kiderül.

