Soha nem látott videó: Krausz Gábor tánccal készült a Tokaj-hegyaljai esküvőn – Mikes Anna elolvadt a meglepetéstől
Soha nem hallott részlet is kiderült: a sztárséf titokban táncot tanult, hogy a nagy napon profi táncos feleségét, valamint a teljes násznépet is elbűvölje. Krausz Gábor és Mikes Anna álomesküvője Tokaj-Hegyalján zajlott.
Mikes Anna oda volt, meg vissza a meglepetéstől
Forrás: Facebook/Krausz Gábor
Ahogy arról korábban már beszámoltunk, a sztárséf és a profi táncos, vagyis Krausz Gábor és Mikes Anna kimondták a boldogító igent, majd aláírásukkal szentesítették egymásnak tett esküjüket Tokaj-Hegyalján. A tanúk is teljesítették a feladatukat, ezzel hivatalosan is összekötve a sztárpár életét.
Mikes Anna egy lenyűgöző, Demeter Ricsi által tervezett menyasszonyi ruhában vonult oltár elé, amelynek nyolc méteres uszálya mindenkit ámulatba ejtett – még Krausz Gábort is. A szertartás megható pillanatait a hitvesi csók és a násznép ovációja koronázta meg.
Krausz Gábor és Mikes Anna erre a napra örökre emlékezni fog
Most azonban egy új részlet került napvilágra, ugyanis Krausz Gábor nemcsak a szívével, hanem a lábaival is meghódította újdonsült feleségét. A sztárséf ugyanis titokban táncot tanult, hogy a nagy napon meglepje Annát. A Facebook-oldalán közzétett videóban
jól látszik, hogy mennyi energiát fektetett a produkcióba , amit a közönség hatalmas tapssal jutalmazott, Anna pedig láthatóan meghatódott.
A rajongók nem győzik dicsérni Krauszt a közösségi médiában, sokan úgy vélik, „ilyen férjet minden nő megérdemelne”. A meglepetés tánc csak tovább emelte az esküvő fényét, amely így valóban egy életre szóló élménnyé vált.
Sok a közös érdeklődési pont
Krausz Gábor és Mikes Anna Tokaj-hegyaljai esküvője az év egyik legszebb sztáreseménye volt, a most közzétett videó pedig bizonyítja, hogy a séf nemcsak a konyhában, hanem a táncparketten is helyt áll. A páros szerelme és összhangja így nemcsak a boldogító igenben, hanem a közös szenvedélyükben, a táncban is megmutatkozott.
