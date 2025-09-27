szeptember 27., szombat

Soha nem látott videó: Krausz Gábor tánccal készült a Tokaj-hegyaljai esküvőn – Mikes Anna elolvadt a meglepetéstől

Soha nem hallott részlet is kiderült: a sztárséf titokban táncot tanult, hogy a nagy napon profi táncos feleségét, valamint a teljes násznépet is elbűvölje. Krausz Gábor és Mikes Anna álomesküvője Tokaj-Hegyalján zajlott.

Mikes Anna oda volt, meg vissza a meglepetéstől

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, a sztárséf és a profi táncos, vagyis Krausz Gábor és Mikes Anna kimondták a boldogító igent, majd aláírásukkal szentesítették egymásnak tett esküjüket Tokaj-Hegyalján. A tanúk is teljesítették a feladatukat, ezzel hivatalosan is összekötve a sztárpár életét.

Krausz Gábor és Mikes Anna
Krausz Gábor és Mikes Anna boldogabbak, mint valaha: a sztárséf odatette magát az esküvőn Forrás: Facebook/Krausz Gábor

Mikes Anna egy lenyűgöző, Demeter Ricsi által tervezett menyasszonyi ruhában vonult oltár elé, amelynek nyolc méteres uszálya mindenkit ámulatba ejtett – még Krausz Gábort is. A szertartás megható pillanatait a hitvesi csók és a násznép ovációja koronázta meg.

Krausz Gábor és Mikes Anna erre a napra örökre emlékezni fog

Most azonban egy új részlet került napvilágra, ugyanis Krausz Gábor nemcsak a szívével, hanem a lábaival is meghódította újdonsült feleségét. A sztárséf ugyanis titokban táncot tanult, hogy a nagy napon meglepje Annát. A Facebook-oldalán közzétett videóban
jól látszik, hogy mennyi energiát fektetett a produkcióba , amit a közönség hatalmas tapssal jutalmazott, Anna pedig láthatóan meghatódott.

A rajongók nem győzik dicsérni Krauszt a közösségi médiában, sokan úgy vélik, „ilyen férjet minden nő megérdemelne”. A meglepetés tánc csak tovább emelte az esküvő fényét, amely így valóban egy életre szóló élménnyé vált.

Sok a közös érdeklődési pont

Krausz Gábor és Mikes Anna Tokaj-hegyaljai esküvője az év egyik legszebb sztáreseménye volt, a most közzétett videó pedig bizonyítja, hogy a séf nemcsak a konyhában, hanem a táncparketten is helyt áll. A páros szerelme és összhangja így nemcsak a boldogító igenben, hanem a közös szenvedélyükben, a táncban is megmutatkozott.

