Soha nem látott videó: Krausz Gábor tánccal készült a Tokaj-hegyaljai esküvőn – Mikes Anna elolvadt a meglepetéstől

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, a sztárséf és a profi táncos, vagyis Krausz Gábor és Mikes Anna kimondták a boldogító igent, majd aláírásukkal szentesítették egymásnak tett esküjüket Tokaj-Hegyalján. A tanúk is teljesítették a feladatukat, ezzel hivatalosan is összekötve a sztárpár életét.

Krausz Gábor és Mikes Anna boldogabbak, mint valaha: a sztárséf odatette magát az esküvőn Forrás: Facebook/Krausz Gábor

Mikes Anna egy lenyűgöző, Demeter Ricsi által tervezett menyasszonyi ruhában vonult oltár elé, amelynek nyolc méteres uszálya mindenkit ámulatba ejtett – még Krausz Gábort is. A szertartás megható pillanatait a hitvesi csók és a násznép ovációja koronázta meg.

Krausz Gábor és Mikes Anna erre a napra örökre emlékezni fog

Most azonban egy új részlet került napvilágra, ugyanis Krausz Gábor nemcsak a szívével, hanem a lábaival is meghódította újdonsült feleségét. A sztárséf ugyanis titokban táncot tanult, hogy a nagy napon meglepje Annát. A Facebook-oldalán közzétett videóban

jól látszik, hogy mennyi energiát fektetett a produkcióba , amit a közönség hatalmas tapssal jutalmazott, Anna pedig láthatóan meghatódott.