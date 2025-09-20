szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

13°
+29
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Miskolci Piknik

8 órája

Korda Györgynek nem kellett Balázs Klárira várnia a Villanyrendőrnél - képekkel

Címkék#Korda György#miskolci piknik#villanyrendőr#Korda Gyuri#táncdal#Balázs Klári#fesztivál#koncert#táncdalénekes#popzene

A legnépszerűbb táncdalénekes-házaspár lépett fel szombat este Miskolcon. Korda György és Balázs Klári a villanyrendőri nagyszínpadon énekelték sok évtizedes és frissebb slágereiket.

Boon.hu

Korda György és Balázs Klári... mit kellene még hozzátenni? Ha van fellépő, illetve van fellépő páros, akiket nem kell bemutatni a koncertre-, illetve fesztiválra járó közönségnek, akkor ő és ők azok. A Miskolci Piknik háromnapos rendezvény alighanem legismertebb, de mindenképp legrégebb óta és legtöbbek által ismert fellépői, a szombat este sztárjai.

Korda György
Balázs Klári és Korda György
Fotó: Vajda János

Korda Györgyék: a Villanyrendőrtől a Reptérig

Szombaton háromnegyed 8-as kezdéssel hirdették meg Kordáék koncertjét a hivatalos menetrendben, nyilvánvalóan a rendezvénysorozat egyik, ha nem fő csúcspontjának szánva az immár majd' hét évtizedes zenei karriert magának tudható táncdalénekes és partnere szereplését, amit a fesztiválnak köszönhetően belépő nélkül élvezhetett a miskolci közönség. A helyszín a (hagyományos miskolci randipontnak számító) Villanyrendőrnél felállított nagyszínpad volt. A Boon.hu fotógalériája és videója csak megpróbálhatja visszaadni mindazt, ami a jelenlévő érdeklődők ezen az esti rendezvényen saját fülükkel és szemükkel tapasztalhattak, élvezhettek.

Miskolci Piknik: Korda György és Balázs Klári koncert

Fotók: Vajda János

Korda György korántsem először szerepelt a borsodi megyeszékhelyen, de Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is, mondhatni, visszatérő vendég, legutóbb például Tolcsvára, egy éve pedig Szerencsre látogatott. Természetesen mindig megszokott fellépő-társával, aki a felesége, Balázs Klári. Így volt ez szombaton is, Miskolcon.

Kordáék a Pikniken: a középpontban
Forrás: miskolcipiknik.hu
  • Korda György, születési nevén Klein György[4] (Budapest, 1939. január 4. –) Artisjus, eMeRTon és Fonogram-díjas magyar énekes. Több mint hat évtizedes pályafutással a háta mögött a magyar tánczene egyik legismertebb előadója, emellett mint televíziós pókerközvetítő is sikeres, amivel nemcsak saját, hanem a játék népszerűségét is növelte. Balázs Klári énekesnő férje.
  • Balázs Klári (Korda Györgyné, születési nevén: Boros Klára; Debrecen, 1952. augusztus 6. –) Fonogram- és EMeRTon-díjas magyar énekesnő. Több mint négy évtizedes pályafutás áll a háta mögött. Férje Korda György énekes. Hivatalos névként a második férje vezetéknevét viseli, míg művésznévként az első férjéét tartotta meg.

(forrás: Wikipedia)

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu