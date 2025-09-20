54 perce
Korda Györgynek nem kellett Balázs Klárira várnia a Villanyrendőrnél - képekkel
A legnépszerűbb táncdalénekes-házaspár lépett fel szombat este Miskolcon. Korda György és Balázs Klári a villanyrendőri nagyszínpadon énekelték sok évtizedes és frissebb slágereiket.
Korda György és Balázs Klári... mit kellene még hozzátenni? Ha van fellépő, illetve van fellépő páros, akiket nem kell bemutatni a koncertre-, illetve fesztiválra járó közönségnek, akkor ő és ők azok. A Miskolci Piknik háromnapos rendezvény alighanem legismertebb, de mindenképp legrégebb óta és legtöbbek által ismert fellépői, a szombat este sztárjai.
Korda Györgyék: a Villanyrendőrtől a Reptérig
Szombaton háromnegyed 8-as kezdéssel hirdették meg Kordáék koncertjét a hivatalos menetrendben, nyilvánvalóan a rendezvénysorozat egyik, ha nem fő csúcspontjának szánva az immár majd' hét évtizedes zenei karriert magának tudható táncdalénekes és partnere szereplését, amit a fesztiválnak köszönhetően belépő nélkül élvezhetett a miskolci közönség. A helyszín a (hagyományos miskolci randipontnak számító) Villanyrendőrnél felállított nagyszínpad volt. A Boon.hu fotógalériája és videója csak megpróbálhatja visszaadni mindazt, ami a jelenlévő érdeklődők ezen az esti rendezvényen saját fülükkel és szemükkel tapasztalhattak, élvezhettek.
Miskolci Piknik: Korda György és Balázs Klári koncertFotók: Vajda János
Korda György korántsem először szerepelt a borsodi megyeszékhelyen, de Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is, mondhatni, visszatérő vendég, legutóbb például Tolcsvára, egy éve pedig Szerencsre látogatott. Természetesen mindig megszokott fellépő-társával, aki a felesége, Balázs Klári. Így volt ez szombaton is, Miskolcon.
