1 órája
Kazincbarcikán együtt énekelhetjük a „Nika se perimeno-t” élőben, Gjonival!
Borsodba érkezik Delhusa Gjon! Már csak egyet kell aludni a Szerencsekoncertek turnéjának kazincbarcikai koncertjéig...
Szeptember 7-én 18:00 órától lép fel Delhusa Gjon és a Duász Akusztik a Mezey István Művészeti központ udvarán, Kazincbarcika szívében. Még jobb hír, hogy a belépés ingyenes, így szó szerint bárki együtt énekelheti kedvencével a mediterrán hangulatot idéző „Nika se perimeno” című slágert.
Idén egy különleges, ingyenes eseménysorozat vár mindenkire, hiszen országszerte több mint 80 településre viszi el a koncertélményt a Hatoslottó. Ennek keretében érkezik Kazincbarcikára Delhusa Gjon és a Duász Akusztik, akik felejthetetlen hangulatot ígérnek a kilátogatóknak. Az élőzene varázsa mellett különleges hangulatot ígérnek a Szerencsekoncertek szervezői és egy estét, ahol minden a zenéről és a jókedvről szól.
Marics Peti, vagy akár Azahriah is jöhet a miskolci CineFestre?
Kazincbarcika egy zenei legendát fogad
Delhusa Gjont nem kell különösebben bemutatni, hiszen évtizedek óta jelen van a magyar zenei palettán és egy ország ismeri és szereti őt. Érdekesség lehet azonban, hogy az Artisjus-díjas albán származású magyar énekes, zeneszerző és dalszövegíró, Ihász Gábor énekes és Ihász Kálmán labdarúgó unokatestvére. További tények zenei munkásságáról:
- Könnyűzenei karrierjét egészen fiatalon kezdte. Mindössze 18 éves volt, amikor 1971-es Táncdalfesztiválon előadta Kőszeghy Attila szövegíró és Kőszeghy Károly zeneszerző Hegyek lánya című dalát, amellyel egy csapásra ismert lett.
- 1977-ben a Bergendy-együttes énekese volt néhány hétig, a Metronóm ’77 fesztivál gáláján adtak koncertet.
- 1979-ben megjelent első nagylemeze Delhusa Gjon címmel. 1980-ig részt vett valamennyi jelentős kelet-európai fesztiválon, amelyekről díjakkal tért haza.
- Több magyar előadónak is írt dalt, pl. Csepregi Évának az Ezeregy éjjelt, valamint Szűcs Judith Táncolj még! című slágerét.
Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.
Kiderült a titok: nem is tudnak róla a borsodi turisták, hová kerülnek valójában – videóval
Bizonyítványt már nem lehet innen a patakba dobni, mégis fontos helyszín újult meg Miskolcon - képekkel
Óriási siker a vonatozással egybekötött szarvasbőgés-hallgatás: idén is lesz!