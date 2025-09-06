Kazincbarcikán együtt énekelhetjük a „Nika se perimeno-t” élőben, Gjonival!

Szeptember 7-én 18:00 órától lép fel Delhusa Gjon és a Duász Akusztik a Mezey István Művészeti központ udvarán, Kazincbarcika szívében. Még jobb hír, hogy a belépés ingyenes, így szó szerint bárki együtt énekelheti kedvencével a mediterrán hangulatot idéző „Nika se perimeno” című slágert.

Delhusa Gjon legközelebb Kazincbarcika közönségének varázsol Forrás: Facebook/Delhusa Gjon

Idén egy különleges, ingyenes eseménysorozat vár mindenkire, hiszen országszerte több mint 80 településre viszi el a koncertélményt a Hatoslottó. Ennek keretében érkezik Kazincbarcikára Delhusa Gjon és a Duász Akusztik, akik felejthetetlen hangulatot ígérnek a kilátogatóknak. Az élőzene varázsa mellett különleges hangulatot ígérnek a Szerencsekoncertek szervezői és egy estét, ahol minden a zenéről és a jókedvről szól.