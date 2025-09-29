A legnagyobb sztárok jönnek Borsodba októberben, ráadásul minden koncert ingyenes!

Októberben is folytatódnak az ingyenes koncertek Borsodban, ahol olyan sztárok lépnek fel, mint a Neoton, Charlie, Nótár Mary, Opitz Barbi, Roy & Ádám Trió vagy Roby Lakatos. A belépés minden helyszínen teljesen díjmentes.

Charlie-ra vagy Nótár Mary-re vágyik inkább? Ingyenes koncertek Borsodban

Ingyenes koncertek Borsodban – mutatjuk, kik érkeznek októberben

Október 3. – Ózd

Igazi legendák az Ifjúsági Park színpadán: Roy&Ádám Trió és a Neoton!

Helyszín: Ifjúsági Park

Kapunyitás: 18:00

19:00 Roy&Ádám Trió

20:30 Neoton

Október 5. – Sátoraljaújhely

Charlie és a Török Ádám emlékzenekar varázsol felejthetetlen hangulatot a Liget téren.

Helyszín: Liget tér 3, 3980

Kapunyitás: 17:00

19:00 Török Ádám emlékzenekar

20:30 Charlie

Október 16. – Alsózsolca

Nótár Mary, Fásy Ádám, Takáts Tamás, Varga Viktor és a Digitál zenekar gondoskodnak a jó hangulatról.

Helyszín: Görgey Artúr út

Kezdés: 18:00

Október 17. – Edelény

Bebe és a B52 lépnek színpadra a Művelődési Ház melletti területen.

Helyszín: Edelény

Kapunyitás: 18:00

Október 19. – Mezőkövesd

Opitz Barbi, Fásy Ádám, Roby Lakatos, Peter Srámek és a Digitál együttes érkezik Mezőkövesdre.

Helyszín: Kavicsos út 9, 3400

Kezdés: 18:00

A Szerencsekoncertek programsorozat hatalmas siker volt már szeptemberben is, ne hagyja ki az októberi koncerteket!