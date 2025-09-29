1 órája
A legnagyobb sztárok jönnek Borsodba októberben, ráadásul minden koncert ingyenes!
Szerencsések vagyunk! Olyan nevek érkeznek Borsodba októberben, akikért máskor több ezer forintos belépőt kellene fizetni. Folytatódik a Hatoslottó Szerencsekoncertek sorozata. Ingyenes koncertek Borsodban, íme a lista.
Nótár Mary Alsózsolcán forrósítja a hangulatot októberben
Forrás: Facebook/Nótár Mary
Októberben is folytatódnak az ingyenes koncertek Borsodban, ahol olyan sztárok lépnek fel, mint a Neoton, Charlie, Nótár Mary, Opitz Barbi, Roy & Ádám Trió vagy Roby Lakatos. A belépés minden helyszínen teljesen díjmentes.
Ingyenes koncertek Borsodban – mutatjuk, kik érkeznek októberben
Október 3. – Ózd
Igazi legendák az Ifjúsági Park színpadán: Roy&Ádám Trió és a Neoton!
Helyszín: Ifjúsági Park
Kapunyitás: 18:00
19:00 Roy&Ádám Trió
20:30 Neoton
Október 5. – Sátoraljaújhely
Charlie és a Török Ádám emlékzenekar varázsol felejthetetlen hangulatot a Liget téren.
Helyszín: Liget tér 3, 3980
Kapunyitás: 17:00
19:00 Török Ádám emlékzenekar
20:30 Charlie
Október 16. – Alsózsolca
Nótár Mary, Fásy Ádám, Takáts Tamás, Varga Viktor és a Digitál zenekar gondoskodnak a jó hangulatról.
Helyszín: Görgey Artúr út
Kezdés: 18:00
Október 17. – Edelény
Bebe és a B52 lépnek színpadra a Művelődési Ház melletti területen.
Helyszín: Edelény
Kapunyitás: 18:00
Október 19. – Mezőkövesd
Opitz Barbi, Fásy Ádám, Roby Lakatos, Peter Srámek és a Digitál együttes érkezik Mezőkövesdre.
Helyszín: Kavicsos út 9, 3400
Kezdés: 18:00
A Szerencsekoncertek programsorozat hatalmas siker volt már szeptemberben is, ne hagyja ki az októberi koncerteket!
