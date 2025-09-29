szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

14°
+19
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sztárparádé

1 órája

A legnagyobb sztárok jönnek Borsodba októberben, ráadásul minden koncert ingyenes!

Címkék#Charlie#koncert#Fásy Ádám#Neoton

Szerencsések vagyunk! Olyan nevek érkeznek Borsodba októberben, akikért máskor több ezer forintos belépőt kellene fizetni. Folytatódik a Hatoslottó Szerencsekoncertek sorozata. Ingyenes koncertek Borsodban, íme a lista.

Boon.hu
A legnagyobb sztárok jönnek Borsodba októberben, ráadásul minden koncert ingyenes!

Nótár Mary Alsózsolcán forrósítja a hangulatot októberben

Forrás: Facebook/Nótár Mary

Októberben is folytatódnak az ingyenes koncertek Borsodban, ahol olyan sztárok lépnek fel, mint a Neoton, Charlie, Nótár Mary, Opitz Barbi, Roy & Ádám Trió vagy Roby Lakatos. A belépés minden helyszínen teljesen díjmentes. 

ingyenes koncertek borsodban, szerencsekoncertek
Charlie-ra vagy Nótár Mary-re vágyik inkább? Ingyenes koncertek Borsodban
Forrás: Facebook/Horváth Charlie

Ingyenes koncertek Borsodban – mutatjuk, kik érkeznek októberben

Október 3. – Ózd

Igazi legendák az Ifjúsági Park színpadán: Roy&Ádám Trió és a Neoton!
Helyszín: Ifjúsági Park
Kapunyitás: 18:00
19:00 Roy&Ádám Trió
20:30 Neoton

Október 5. – Sátoraljaújhely

Charlie és a Török Ádám emlékzenekar varázsol felejthetetlen hangulatot a Liget téren.
Helyszín: Liget tér 3, 3980
Kapunyitás: 17:00
19:00 Török Ádám emlékzenekar
20:30 Charlie

Október 16. – Alsózsolca

Nótár Mary, Fásy Ádám, Takáts Tamás, Varga Viktor és a Digitál zenekar gondoskodnak a jó hangulatról.
Helyszín: Görgey Artúr út
Kezdés: 18:00

Október 17. – Edelény 

Bebe és a B52 lépnek színpadra a Művelődési Ház melletti területen.
Helyszín: Edelény
Kapunyitás: 18:00

Október 19. – Mezőkövesd

Opitz Barbi, Fásy Ádám, Roby Lakatos, Peter Srámek és a Digitál együttes érkezik Mezőkövesdre.
Helyszín: Kavicsos út 9, 3400
Kezdés: 18:00

A Szerencsekoncertek programsorozat hatalmas siker volt már szeptemberben is, ne hagyja ki az októberi koncerteket!

Bár nem ingyenes koncertekkel, de hamarosan érkezik a Miskolci Egyetemi Napok is, sok-sok fellépővel. Hogy kikkel? Olvassa el a boon.hu-n!

Google News A legfrissebb hírekért kövessen minket a Boon.hu Google News oldalán is!

 


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu