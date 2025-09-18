3 órája
Lehull a lepel a fesztiválok világáról, ezt mindenkinek látnia kell!
Lehull a lepel a magyar fesztiválokról: porból születik a szabadság? A CineFesten telt ház előtt debütált Csizmadia Attila filmje, amely a magyar fesztiválkultúra kulisszái mögé enged bepillantást. Tudja, hogy született a Sziget? Vagy kíváncsi a 2024-es fesztiválok színpad mögötti titkaira? A premier után az alkotókkal beszélgettünk.
Most bárki beleshet a fesztiválok kulisszái mögé
A miskolci CineFesten már a premier előtt érezni lehetett, hogy valami különleges készül. Az alkotók fesztiválhangulatban érkeztek, a terem tele volt a tizenévesektől a hetvenes korosztályig, a vetítés után pedig percekig tartó taps fogadta a Fesztiválország első vetítését. A közönség nemcsak a fesztiválok hangulatát, hanem egy egész korszak életérzését kapta vissza a vásznon. Mi a magyar fesztiválkultúra titka? Egyáltalán, van-e titok?
Backstage-titkok: így készült a Fesztiválország
Sziget, VOLT, Balaton Sound, Művészetek Völgye, Fishing on Orfű, Paloznaki Jazzpiknik – ikonikus helyszínek, amelyek több generációnak jelentették a nyarat, a szabadságot, a közösséget.
Volt egy olyan érzésem, hogy egyszer velük lesz dolgom
– mondta a vetítés után Csizmadia Attila rendező.
Nem akartam poros filmet csinálni, tudatosan választottam nálam fiatalabb alkotótársakat, hogy friss szemmel lássuk a fesztiválokat.
Topolánszky Tamás Yvan, aki a társrendező és az egyik producer is, így beszélt a filmről.
Miért vált a fesztivál a szabadság jelképévé? Mi az a vibe, ami idehozza az embereket? Ezt akartuk megfogni.
Sícipőtől sikerfilmig
Én hívtam fel Claudiát. Nem is gondolkodtam, csak mondtam, hogy van egy ötletem, van valamennyi pénz
– mesélte Csizmadia Attila arról, hogyan állt össze a film stábja.
Épp a sícipőmet csatoltam Ausztriában, amikor Attila először hívott. Éreztem a hangjában az ambíciót
– mondta Sümeghy Claudia producer.
Nagyon ritka az, hogy valakinek azt mondom, hogy ekkor érek haza és ekkor hívhatsz, és megjegyzi, ez már egy jó szűrő. Attila viszont takkra akkor hívott fel, amikor megbeszéltük
Annyira együtt rezegtek, hogy jött az ötlet, hogy Topolánszky Tamás – aki egyébként Claudia férje, és közös „gyermekük” a Juno11 – ne csak producerként, hanem társrendezőként is részt vegyen a Fesztiválország elkészítésében.
Megnyugtató volt, hogy olyan rendező is részt vesz a folyamatban, aki érti a médiát, a produkciós oldalát, és Attila csak az alkotásra tud koncentrálni.
Végigfesztiválozták a nyarat
Nemcsak a rendező, hanem Sümeghy Claudia producer szerint is érezhető a kész filmen, hogy több generáció dolgozott rajta.
A social anyagokat a huszonegy-két éves gyakornokaink csinálták. Ők mondták meg, mi cringe, mi menő. Három generáció dolgozott azon, hogy ez el is jusson a közönséghez.
A film nyersanyagainak felvételéhez valóban végigfesztiválozták 2024 nyarát.
Mi tényleg végigjártuk a fesztiválokat májustól szeptemberig
– mondta Claudia. Érdekesség, hogy volt olyan stábtag, aki sosem járt fesztiválon, tavaly pedig szinte az összesen.
Ritka ilyen gyors lezárás, egy narratív filmnél ez minimum egy év lenne
– tette hozzá a társrendező, Tamás. A stáb két, néha három kamerával rögzítette az eseményeket, több mint száz óra nyersanyagból vágtak másfél órás filmet.
Türelemmel szűkítettük, hogy összeálljon a szöveges részekből egyfajta ív. A vágó Márton Dani stílusa rengeteget tett hozzá.
Véletlenül megszületett a szabadság
Mi azt szeretnénk, hogy ez a film visszaadja, hogy velünk magyarokkal jó lenni, van közösségi szellem, életigenlés, szabadság
– fogalmazott Sümeghy Claudia.
Most nem annyira jó a jó hírünk a világban. Szerettük volna megmutatni, hogy van kultúra, összefogás, közösségi szellem – nem csak az, ami a médiából áramlik.
Na és hogyan lett a Sziget, mindennek talán az origója? Véletlenül. Ezt is elmesélte Müller Péter Sziámi a premier utáni közönségtalálkozón.
Soha nem akartam semmit, az élet egy élvezeti cikk számomra. Ne akarjunk semmit, hanem csodálkozzunk rá, ha álmaink, vágyaink vannak. Minden apró dolgokból varázsolódik naggyá, ami megérdemli. Ez az élet.
A Fesztiválország szeptember 18-tól országosan a mozikban. Ha valaha is fesztiválozott, vagy csak álmodott róla, ez a másfél óra visszarepít a porba, a fényekbe, a szabadságba.
- Rendező: Csizmadia Attila, Topolánszky Tamás Yvan
- Forgatókönyvíró: Csizmadia Attila
- Producer: Sümeghy Claudia, Topolánszky Tamás Yvan
- Vágó:Márton Dániel
