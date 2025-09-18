Lehull a lepel a fesztiválok világáról, ezt mindenkinek látnia kell!

A miskolci CineFesten már a premier előtt érezni lehetett, hogy valami különleges készül. Az alkotók fesztiválhangulatban érkeztek, a terem tele volt a tizenévesektől a hetvenes korosztályig, a vetítés után pedig percekig tartó taps fogadta a Fesztiválország első vetítését. A közönség nemcsak a fesztiválok hangulatát, hanem egy egész korszak életérzését kapta vissza a vásznon. Mi a magyar fesztiválkultúra titka? Egyáltalán, van-e titok?

A Fesztiválország alkotói, stábja valóban fesztiválhangulatban érkeztek a miskolci premierre

Forrás: CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál

Backstage-titkok: így készült a Fesztiválország

Sziget, VOLT, Balaton Sound, Művészetek Völgye, Fishing on Orfű, Paloznaki Jazzpiknik – ikonikus helyszínek, amelyek több generációnak jelentették a nyarat, a szabadságot, a közösséget.

Volt egy olyan érzésem, hogy egyszer velük lesz dolgom

– mondta a vetítés után Csizmadia Attila rendező.

Nem akartam poros filmet csinálni, tudatosan választottam nálam fiatalabb alkotótársakat, hogy friss szemmel lássuk a fesztiválokat.

Topolánszky Tamás Yvan, aki a társrendező és az egyik producer is, így beszélt a filmről.