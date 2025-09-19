52 perce
Dzsúdló már biztosan ott lesz. És te?
Azt már tudjuk ki, de mikor? „Mikor a sötét leszáll, akkor érkezik a Miskolci Egyetemi Napok nagyszínpadára Dzsúdló”.
A Miskolci Egyetemi Napok Északkelet-Magyarország legnagyobb hallgatói rendezvénye. Már 1977 óta rendezik meg a lusta diákság ereszd el a hajam jellegű ünnepét, amely jellemzően három napon át tart a miskolci campuson.
Az idei, immár XXXVII. Miskolci Egyetemi Napok fellépői közül még csak egyet ismerünk, ő Dzsúdló.
Minden egy helyen, amit a Miskolci Piknikről tudni kell: programok, forgalom, tömegközlekedés
Dzsúdló a nagyszínpadon
A rendezvény a helyszín munkálatai miatt ugyan egy hónappal eltolódott, de így még nagyobb lelkesedéssel lehet majd nekiesni a fesztiválozásnak.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Több fellépőről még nem érkeztek ugyan hírek, de azt már tudjuk:
Mikor a sötét leszáll, akkor érkezik Dzsúdló a MEN nagyszínpadára!
Örök nyomot hagyott rajtuk Miskolc! Nézd, miket tetováltattak magukra! – fotókkal
Olyan vendégek jönnek a borsodi városba, hogy mindent ellepnek a rendőrök – itt vannak a részletek