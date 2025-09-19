szeptember 19., péntek

Alig várjuk

Dzsúdló már biztosan ott lesz. És te?

Azt már tudjuk ki, de mikor? „Mikor a sötét leszáll, akkor érkezik a Miskolci Egyetemi Napok nagyszínpadára Dzsúdló”.

Boon.hu

A Miskolci Egyetemi Napok Északkelet-Magyarország legnagyobb hallgatói rendezvénye. Már 1977 óta rendezik meg a lusta diákság ereszd el a hajam jellegű ünnepét, amely jellemzően három napon át tart a miskolci campuson.
Az idei, immár XXXVII. Miskolci Egyetemi Napok fellépői közül még csak egyet ismerünk, ő Dzsúdló.

Dzsúdló már biztosan ott lesz a MEN-en!
Dzsúdló a nagyszínpadon

A rendezvény a helyszín munkálatai miatt ugyan egy hónappal eltolódott, de így még nagyobb lelkesedéssel lehet majd nekiesni a fesztiválozásnak.

Több fellépőről még nem érkeztek ugyan hírek, de azt már tudjuk:

Mikor a sötét leszáll, akkor érkezik Dzsúdló a MEN nagyszínpadára!

 

