3 órája
Együtt énekelt Deniz a barcikai szökőkúttal (videó)
Sikerült végre elcsípnie. Dalra fakadt Deniz a szülővárosában.
Mint köztudott kazincbarcikai származású Deniz, a kétszeres Fonogram-díjas, többszörös arany- és platinalemezes magyar rapper, énekes és dalszövegíró.
A városban a három hagyományos szökőkút mellett a Fő téren egy vízijáték-show is üzemel, amely nagy kedvenc a városban élők és az idelátogatók között is. A különböző módon szökő vizet fényjáték teszi még szebbé, és zene is szól alatta, melynek ritmusára szökik a víz.
Így reagált Deniz
Tisztelegve a város szülötte előtt, Deniz dalát is játssza a szökőkút, amelyet egy a közösségi oldalára felöltött videó szerint végre ő is elcsíphetett és együtt énekelte vele, miközben gyönyörködött a víz és a fények játékában.
"3 év után csak sikerült elcsípnek. Kazincbarcika zenélő szökőkút" - írt a videó mellé.
