Megható

37 perce

Együtt énekelt Deniz a barcikai szökőkúttal (videó)

Címkék#szökőkút#fényjáték#kazincbarcikai#Deniz

Sikerült végre elcsípnie. Dalra fakadt Deniz a szülővárosában.

Boon.hu

Mint köztudott kazincbarcikai származású Deniz, a kétszeres Fonogram-díjas, többszörös arany- és platinalemezes magyar rapper, énekes és dalszövegíró. 

deniz
Deniz saját magát hallgatta Kazincbarcikán
Fotó: Sándor Judit

A városban a három hagyományos szökőkút mellett a Fő téren egy vízijáték-show is üzemel, amely nagy kedvenc a városban élők és az idelátogatók között is. A különböző módon szökő vizet fényjáték teszi még szebbé, és zene is szól alatta, melynek ritmusára szökik a víz. 

Így reagált Deniz

Tisztelegve a város szülötte előtt, Deniz dalát is játssza a szökőkút, amelyet egy a közösségi oldalára felöltött videó szerint végre ő is elcsíphetett és együtt énekelte vele, miközben gyönyörködött a víz és a fények játékában. 

"3 év után csak sikerült elcsípnek. Kazincbarcika zenélő szökőkút" - írt a videó mellé.

