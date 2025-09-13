Együtt énekelt Deniz a barcikai szökőkúttal (videó)

Mint köztudott kazincbarcikai származású Deniz, a kétszeres Fonogram-díjas, többszörös arany- és platinalemezes magyar rapper, énekes és dalszövegíró.

Deniz saját magát hallgatta Kazincbarcikán

Fotó: Sándor Judit

A városban a három hagyományos szökőkút mellett a Fő téren egy vízijáték-show is üzemel, amely nagy kedvenc a városban élők és az idelátogatók között is. A különböző módon szökő vizet fényjáték teszi még szebbé, és zene is szól alatta, melynek ritmusára szökik a víz.

Így reagált Deniz

Tisztelegve a város szülötte előtt, Deniz dalát is játssza a szökőkút, amelyet egy a közösségi oldalára felöltött videó szerint végre ő is elcsíphetett és együtt énekelte vele, miközben gyönyörködött a víz és a fények játékában.

"3 év után csak sikerült elcsípnek. Kazincbarcika zenélő szökőkút" - írt a videó mellé.

