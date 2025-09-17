szeptember 17., szerda

Kiderült, mikor tér vissza koncertjeivel Demjén Ferenc!

2025. augusztus 13-án, szerda délelőtt történt a baleset. Demjén Ferenc állapotát azóta követi nyomon egy országnyi rajongó. Megkérdeztük, mikor láthatjuk újra színpadon.

Demjén Ferenc talán még az idén színpadra állhat

Ahogy arról a Borsod Online korábban beszámolt, az énekes-zenész legenda augusztus közepén, otthonában felső combtörést szenvedett, és műtéti beavatkozásra volt szüksége. Demjén Ferenc menedzsmentje azóta többször is beszámolt a zenészlegenda állapotáról, rehabilitációjáról. Legutóbb, szeptember 10-én, maga a Kossuth-díjas művész tett közzé egy videófelvételt, amelyben már otthonából jelentkezett be és megköszönte követőinek, rajongóinak az imákat, a szeretetet és a jókívánságokat.

Miskolcnak különösen fontos Demjén Ferenc

Egyrészt azért, mert bár rövid ideig élt itt, de a városban született, másrészt nem is olyan régen, 2018-ban Miskolc Város Díszpolgára kitüntető címet vehetett át, amit azóta is büszkén visel. Nem csoda hát, hogy a borsodi megyeszékhelyen is óriási az érdeklődés iránta minden alkalommal. A városhoz kötődéséről korábban Demjén Ferenc portálunknak részletesebben is beszélt.

Miskolc díszpolgárának lenni különleges érzés, megtiszteltetésként éltem meg, hiszen Miskolc, Diósgyőr a szülővárosom mindig örömmel jövök. Kedvenc városrészeim közé tartozik Lillafüred, Miskolctapolca, ezeket a helyeket nagyon szeretem.

Az interjúból kiderült, hogy néhány évvel ezelőtt magánemberként is járt Miskolcon, amikor pár napot a környéken töltött a családdal. Szinte minden évben járnak Miskolcra koncertezni, de ami a legemlékezetesebb elmondása szerint, az az 1973-as Diósgyőri Rockfesztivál, ahol a Bergendy együttessel ők voltak a fesztivál fő fellépői.

A Szinva völgyében élőknek a korábbi interjú végén egy személyes üzenetet is megfogalmazott:

Miskolcnak voltak nehezebb időszakai is, azokat is átvészelte, reméljük, mindent túl fog élni, addig is: hajrá, Diósgyőr, irány az élvonal!

Megkerestük a Kossuth-díjas művész kommunikációs csapatát, hogy érdeklődjünk Demjén Ferenc aktuális hogylétéről és természetesen arra is kíváncsiak voltunk, hogy mikor állhat újra színpadra mindannyiunk kedvence. A tájékoztatás szerint:  

„A teljes koncertre való visszatérést a rehabilitáció sikere fogja meghatározni és az orvosoké ez a döntés.”

Tiszteletben tartjuk és reménykedünk, hogy az orvosok mielőbb úgy látják majd, hogy a zenészlegendát „visszaadják” a rajongóknak és zöld jelzést adnak ahhoz, hogy Demjén újra varázsolhasson a színpadokon.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.

 

