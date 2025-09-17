Kiderült, mikor tér vissza koncertjeivel Demjén Ferenc!

Ahogy arról a Borsod Online korábban beszámolt, az énekes-zenész legenda augusztus közepén, otthonában felső combtörést szenvedett, és műtéti beavatkozásra volt szüksége. Demjén Ferenc menedzsmentje azóta többször is beszámolt a zenészlegenda állapotáról, rehabilitációjáról. Legutóbb, szeptember 10-én, maga a Kossuth-díjas művész tett közzé egy videófelvételt, amelyben már otthonából jelentkezett be és megköszönte követőinek, rajongóinak az imákat, a szeretetet és a jókívánságokat.

Demjén Ferenc legalább annyira várja a visszatérést, mint rajongói Fotó: Picasa Forrás: Facebook/ Demjén Ferenc

Miskolcnak különösen fontos Demjén Ferenc

Egyrészt azért, mert bár rövid ideig élt itt, de a városban született, másrészt nem is olyan régen, 2018-ban Miskolc Város Díszpolgára kitüntető címet vehetett át, amit azóta is büszkén visel. Nem csoda hát, hogy a borsodi megyeszékhelyen is óriási az érdeklődés iránta minden alkalommal. A városhoz kötődéséről korábban Demjén Ferenc portálunknak részletesebben is beszélt.

Miskolc díszpolgárának lenni különleges érzés, megtiszteltetésként éltem meg, hiszen Miskolc, Diósgyőr a szülővárosom mindig örömmel jövök. Kedvenc városrészeim közé tartozik Lillafüred, Miskolctapolca, ezeket a helyeket nagyon szeretem.

Az interjúból kiderült, hogy néhány évvel ezelőtt magánemberként is járt Miskolcon, amikor pár napot a környéken töltött a családdal. Szinte minden évben járnak Miskolcra koncertezni, de ami a legemlékezetesebb elmondása szerint, az az 1973-as Diósgyőri Rockfesztivál, ahol a Bergendy együttessel ők voltak a fesztivál fő fellépői.