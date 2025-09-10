„A közönség reakciója a legfontosabb” – interjú Deák Kristóf Oscar-díjas rendezővel

Deák Kristóf Oscar-díjas rendező nevét a Mindenki című rövidfilm tette világszerte ismertté, amely 2017-ben elnyerte a legjobb élőszereplős rövidfilmnek járó Oscar-díjat. Legújabb filmje, az Egykutya színházi kultdarabból készült film világpremierje a CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon volt szeptember 8-án. A közönség nevetett, sírt, majd vastapssal ünnepelte a stábot. A premier után beszélgettünk a rendezővel.

– Az Oscar-díj óta változtak az elvárások veled szemben – akár a szakma, akár a saját magad részéről?

Előtte semmiféle elvárás nem volt felém, hiszen a kutya sem tudta, ki vagyok. Ez csodálatos helyzet volt. Most persze érzek egy kis nyomást, de a legnagyobb nyomás mindig az, hogy kiválasszam a következő projektet, amivel a következő éveimet töltöm. Ez a legnehezebb döntés.

– Az Oscar mennyire segít abban, hogy könnyebben találj támogatót a filmjeidhez?

Valamennyire igen. Az ismertség megnyit ajtókat, könnyebb eljutni emberekhez. Nekem ez fontos, mert majdnem mindegyik filmem közönségfilmes céllal készül. Fontos, hogy a filmjeim eljussanak a közönséghez, legalábbis azokhoz, akiknek szólnak. Egy film akkor teljes, ha valóban hatással van a nézőkre.