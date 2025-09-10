25 perce
„A közönség reakciója a legfontosabb” – interjú Deák Kristóf Oscar-díjas rendezővel
Telt ház és percekig tartó vastaps fogadta Miskolcon az Egykutyát. A film alkotója, Deák Kristóf Oscar-díjas rendező arról mesélt, miért érzi ma is a legnagyobb nyomást saját magából, hogyan váltak a színészek szívügyei filmnyelvvé, és miért a közönség visszajelzése számít számára mindennél többet.
Deák Kristóf Oscar-díjas rendező nevét a Mindenki című rövidfilm tette világszerte ismertté, amely 2017-ben elnyerte a legjobb élőszereplős rövidfilmnek járó Oscar-díjat. Legújabb filmje, az Egykutya színházi kultdarabból készült film világpremierje a CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon volt szeptember 8-án. A közönség nevetett, sírt, majd vastapssal ünnepelte a stábot. A premier után beszélgettünk a rendezővel.
„Egy film akkor teljes, ha hat a nézőre” – vallja Deák Kristóf Oscar-díjas rendező
– Az Oscar-díj óta változtak az elvárások veled szemben – akár a szakma, akár a saját magad részéről?
Előtte semmiféle elvárás nem volt felém, hiszen a kutya sem tudta, ki vagyok. Ez csodálatos helyzet volt. Most persze érzek egy kis nyomást, de a legnagyobb nyomás mindig az, hogy kiválasszam a következő projektet, amivel a következő éveimet töltöm. Ez a legnehezebb döntés.
– Az Oscar mennyire segít abban, hogy könnyebben találj támogatót a filmjeidhez?
Valamennyire igen. Az ismertség megnyit ajtókat, könnyebb eljutni emberekhez. Nekem ez fontos, mert majdnem mindegyik filmem közönségfilmes céllal készül. Fontos, hogy a filmjeim eljussanak a közönséghez, legalábbis azokhoz, akiknek szólnak. Egy film akkor teljes, ha valóban hatással van a nézőkre.
Kevés szereplő, sok felelősség
– Az Egykutya négy színészre és egy szobára épül. Rendezőként ez könnyebbség vagy inkább nehézség volt?
Izgalmas és felelősségteljes feladat volt. Mind a négy színész szívügyének tekintette a filmet, nem egyszerű munkaként. Nekem az volt a dolgom, hogy kívülről figyelve összegyűjtsem a legjobb pillanataikat, és úgy emeljem őket filmnyelvre, hogy megmaradjon az a kincs, amit létrehoztak. Kevés szereplőből, kevés helyszínből sokat kihozni talán a legnehezebb rendezői feladat, de számomra nagyon izgalmas is.
A dialógus lett a zene
– A film zenei világa visszafogott, ami nem annyira jellemző rád. Miért döntöttél így?
Valóban, általában sok zenét használok, itt viszont a dialógusok ritmusa volt maga a zene. Ezeknek a szövegeknek olyan hullámzásuk van, hogy másfajta zenei réteg nem fért volna melléjük. Ezért csak néhány ponton szólal meg zene: az elején, a végén és egy rövid részben középen.
– A fináléban felcsendülő dal, a Ha lemegy a nap különösen hatásos. Hogyan került a filmbe?
Ez az ötlet a forgatás után született. Sok dalt kipróbáltunk, de egyik sem működött igazán. Olyan számot kerestünk, amit mindenki ismer és ugyanazt jelenti mindenkinek. A Ha lemegy a nap pont ilyen. Mindenkinek van hozzá egy emléke, egy házibuli, egy közös élmény. Amikor kipróbáltuk, rögtön éreztük, hogy működik, nevettünk egy nagyot, és tudtuk, hogy jó lesz.
Humor és dráma egyensúlya
– A film egyszerre súlyos és nagyon vicces. Hogyan találtad meg az arányokat?
Maga az alapanyag is ilyen volt, és ez tetszett benne. Kemény dolgokról szól, mégis tele van szellemes szövegekkel. Rendezőként az volt a feladat, hogy a vágás során pontosan adagoljunk. A néző az elején érezze, hogy szabad nevetni, még akkor is, ha abszurd helyzetekbe kerülnek a szereplők. És közben észrevétlenül jusson el a mélyebb rétegekig.
Spontán pillanatok a forgatáson
– Volt olyan pillanat a forgatáson, ami különösen megmaradt benned?
Tenki Dalmával sokszor szakadt meg a forgatás, mert annyira váratlan és eszement variációkat hozott a szerepében, hogy a többiek is nevetésben törtek ki. Ő egy kissé neurotikus anyukát játszik, aki egyre többet iszik, és ahogy elszabadul a pokol, mindig tudott valami újat mutatni. Egy-két ilyen spontán pillanat be is került a filmbe.
Vastaps a premieren
– Milyen érzés volt, hogy a miskolci premieren telt ház és vastaps fogadta a filmet?
Felejthetetlen élmény. Óriási öröm volt megtapasztalni, hogy ennyien kíváncsiak rá. A közönség reakciója számomra a legfontosabb visszajelzés.
– Meddig maradsz Miskolcon, és hogyan érzed magad a CineFesten?
Sajnos most nem tudok végig itt lenni, mert más munkáim is várnak, de igyekszem minél több filmet megnézni. Nagyon szeretem a CineFest hangulatát. Színvonalas a válogatás, tényleg olyan, mint bármelyik nagy nemzetközi fesztivál. Ráadásul jó érzés volt, hogy a világpremiert itt tarthattuk, mert ez tényleg egy igazi filmes találkozóhely.
A film útja és a jövő
– Merre folytatja az útját a film?
Szeretném fesztiválokra is elvinni, de alapvetően ez egy magyar közönségfilm, tele szófordulatokkal, amelyeket nehéz fordításban visszaadni.
– Elárulsz valamit a jövőbeli terveidről?
Most minden az Egykutyáról szól. A következő projektem már nemzetközi lesz – egy angol–olasz nyelvű produkción dolgozom, de erről még korai többet elárulni.
Deák Kristóf 2006-ban diplomázott a Színház- és Filmművészeti Egyetemen. 2009-ben Angliába költözött, 2016-os Mindenki című rövidfilmjét egy évvel később Oscar-díjjal ismerték el. Ugyanebben az évben Balázs Béla-díjat is kapott. 2019-ben a Foglyok című filmet készítette el, majd 2022-ben megrendezte első nagyjátékfilmjét, Az unoka címmel.
Munkái:
- 2025 Egykutya rendező (magyar játékfilm, 2025)
- 2023 Cicaverzum operatőr (magyar romantikus vígjáték , 91 perc, 2023)
- 2021 Az unoka rendező, forgatókönyvíró, executive producer (magyar játékfilm, 115 perc, 2021)
- 2019 Hajdani és Majdani rendező, forgatókönyvíró (magyar rövidfilm, 4 perc, 2019)
- 2019 Foglyok rendező (magyar dráma, 100 perc, 2019)
- 2018 A legjobb játék 7.3rendező (magyar kisjátékfilm, 20 perc, 2018)
- 2016 Mindenki rendező, forgatókönyvíró, producer (magyar kisjátékfilm, 25 perc, 2016)
- 2014 The Roof vágó (angol vígjáték, 5 perc, 2014)
- 2012 Losing It rendező (angol dráma, 8 perc, 2012)
- 2011 Hacktion rendező (magyar akciófilm-sorozat, 50 perc, 2011)
