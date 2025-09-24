Elhunyt Claudia Cardinale, a filmművészet ikonja, aki így nyilatkozott Miskolcról

Nyolcvanhét éves korában elhunyt Claudia Cardinale francia-olasz színésznő, a hatvanas és hetvenes évek egyik legnépszerűbb filmcsillaga – közölte ügynöke az AFP-vel. A színésznő 2014 szeptemberében, a lillafüredi Palotaszállóban adott interjút lapunknak, mielőtt átvette a 12. Jameson CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál életműdíját.

Claudia Cardinale Miskolcon, a Palotaszálló teraszán

Fotó: Pozsonyi Janka / Forrás: Origo

Claudia Cardinale Miskolcon: „Imádom ezt a helyet”

Nagyon örültem a meghívásnak. Imádom most ezt a helyet, mert valami csodálatos. Ez a hotel például fantasztikus. Sokkal jobban szeretem az ilyet, mint a modern épületeket. Az emberek pedig nagyon kedvesek, örülök, hogy itt vagyok

– nyilatkozta akkor a hatvanas évek szexszimbóluma.

A mozi varázslatos időszaka

A világhírű színésznő akkor arról is beszélt, milyen kivételes korszakban indult a karrierje.

Szerencse, hogy a mozi varázslatos időszakában kezdhettem a szakmát, és csodálatos rendezők keze alatt dolgozhattam. Vallom, hogy a rendező személye nagyon fontos. És mert most sem fejeztem be a munkát. Tudom, ez hihetetlen, hiszen a legtöbb nő, ha eléri a hatvanat, abbahagyja. Nos én nem, folytatom a mai napig.

2015 szeptember 11-én, Miskolcon

Fotó: Vajda János / Forrás: MTI

A sztár, aki nem engedett mindent

A filmsztár azt is megosztotta, hogyan különítette el magánéletét a forgatásoktól.

Volt az életem, és volt a forgatás. A kettőt nagyon jól el tudtam választani egymástól. Hiába próbáltak udvarolni – mint például Marlon Brando –, ha kikapcsolták a kamerát, már a saját életemet éltem. Sosem vetkőztem, nem voltam hajlandó megmutatni a testemet.

Pasquale Squitieri volt élete szerelme

Claudia Cardinale a magánéletéről is nyíltan mesélt.

Életem szerelme Pasquale Squitieri rendező volt, nem voltam a felesége, de 30 évig együtt éltünk. Egyedül élek Párizsban, a Szajna partján van a lakásom.

A színésznő soha nem végeztetett plasztikai műtétet.

A titok a jó krém, azzal kell kennünk magunkat tetőtől talpig este és reggel, ez a legfontosabb

– mondta, hozzátéve, hogy már inkább sétál, mint sportol.

Volt egyszer egy Vadnyugat: a film, ami örök

Egyik legismertebb filmjéről, a Volt egyszer egy Vadnyugat-ról így beszélt Miskolcon:

Ez a film hihetetlen, mindig nagyon szívesen újranézem. Mindemellett ebben a filmben még fiatal voltam, és én voltam az egyetlen nő benne, csupa férfivel játszottam együtt. A forgatás idején Sergio Leone minden jelenet előtt lejátszotta a zenét, és csak utána kezdtünk játszani. Ez volt az első alkalom, hogy ilyet csináltam.