Elhunyt Claudia Cardinale, a filmművészet ikonja, aki így nyilatkozott Miskolcról
A hatvanas és hetvenes évek egyik legnagyobb filmcsillaga 87 éves korában hunyt el. Claudia Cardinale épp tíz éve járt Miskolcon, amikor díszvendége volt a 12. Jameson CineFest Nemzetközi Filmfesztiválnak.
1968-ban a Volt egyszer egy vadnyugat című filmben
Forrás: Photo12 via AFP
Nyolcvanhét éves korában elhunyt Claudia Cardinale francia-olasz színésznő, a hatvanas és hetvenes évek egyik legnépszerűbb filmcsillaga – közölte ügynöke az AFP-vel. A színésznő 2014 szeptemberében, a lillafüredi Palotaszállóban adott interjút lapunknak, mielőtt átvette a 12. Jameson CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál életműdíját.
Claudia Cardinale Miskolcon: „Imádom ezt a helyet”
Nagyon örültem a meghívásnak. Imádom most ezt a helyet, mert valami csodálatos. Ez a hotel például fantasztikus. Sokkal jobban szeretem az ilyet, mint a modern épületeket. Az emberek pedig nagyon kedvesek, örülök, hogy itt vagyok
– nyilatkozta akkor a hatvanas évek szexszimbóluma.
A mozi varázslatos időszaka
A világhírű színésznő akkor arról is beszélt, milyen kivételes korszakban indult a karrierje.
Szerencse, hogy a mozi varázslatos időszakában kezdhettem a szakmát, és csodálatos rendezők keze alatt dolgozhattam. Vallom, hogy a rendező személye nagyon fontos. És mert most sem fejeztem be a munkát. Tudom, ez hihetetlen, hiszen a legtöbb nő, ha eléri a hatvanat, abbahagyja. Nos én nem, folytatom a mai napig.
A sztár, aki nem engedett mindent
A filmsztár azt is megosztotta, hogyan különítette el magánéletét a forgatásoktól.
Volt az életem, és volt a forgatás. A kettőt nagyon jól el tudtam választani egymástól. Hiába próbáltak udvarolni – mint például Marlon Brando –, ha kikapcsolták a kamerát, már a saját életemet éltem. Sosem vetkőztem, nem voltam hajlandó megmutatni a testemet.
Pasquale Squitieri volt élete szerelme
Claudia Cardinale a magánéletéről is nyíltan mesélt.
Életem szerelme Pasquale Squitieri rendező volt, nem voltam a felesége, de 30 évig együtt éltünk. Egyedül élek Párizsban, a Szajna partján van a lakásom.
A színésznő soha nem végeztetett plasztikai műtétet.
A titok a jó krém, azzal kell kennünk magunkat tetőtől talpig este és reggel, ez a legfontosabb
– mondta, hozzátéve, hogy már inkább sétál, mint sportol.
Volt egyszer egy Vadnyugat: a film, ami örök
Egyik legismertebb filmjéről, a Volt egyszer egy Vadnyugat-ról így beszélt Miskolcon:
Ez a film hihetetlen, mindig nagyon szívesen újranézem. Mindemellett ebben a filmben még fiatal voltam, és én voltam az egyetlen nő benne, csupa férfivel játszottam együtt. A forgatás idején Sergio Leone minden jelenet előtt lejátszotta a zenét, és csak utána kezdtünk játszani. Ez volt az első alkalom, hogy ilyet csináltam.
A világsztárral készült teljes interjút alábbi cikkünkben olvashatják.
A tunéziai születésű színésznő olyanokkal forgatott, mint Luchino Visconti, Federico Fellini, Richard Brooks, Henri Verneuil és Sergio Leone. Legismertebb alakításainak köszönhetően A párduc (Luchino Visconti), a Volt egyszer egy Vadnyugat (Sergio Leone) vagy a 8 és 1/2/Nyolc és fél (Federico Fellini) című filmekben az olasz filmművészet egyik legemblematikusabb színésznője volt Gina Lollobrigida és Sophia Loren mellett.
