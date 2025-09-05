Ma délután ezekkel a sztárokkal futhat össze Miskolc utcáin a CineFestnek köszönhetően

A 21. CineFest pénteki egyik kiemelt vendége Koltai Róbert, aki életműdíjat vehet át. A színész-rendezőt egész generációk ismerik humoráról, jellegzetes gesztusairól és felejthetetlen filmszerepeiről. Saját rendezései közül a kultikussá vált Sose halunk meg (1993), a Szamba (1995), az Ámbár tanár úr (1998), valamint a Kern Andrással közösen jegyzett A miniszter félrelép (1997) mind a magyar filmtörténet emlékezetes darabjai. Az életműdíj átadása 17 órakor a Művészetek Háza Pressburger termében lesz.

Forrás: Facebook/CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál

A CineFestre jön ma Balla Eszter is

Este a mozirajongók újabb nagy élménynek lehetnek részesei: Fliegauf Bence legújabb filmje, a Jimmy Jaguár világpremierként debütál Miskolcon. A misztikus történet egy megszálló démonról szól, és teljes egészében független forrásból valósult meg. A 21 órakor kezdődő vetítésen nemcsak a rendező, hanem a főszereplők, Balla Eszter és Major Erik, valamint Bernáth Barbara producer is találkozik a közönséggel.

Miskolc szeptember 5-től kilenc napon át a film fővárosává válik. A CineFest a legfrissebb nemzetközi és hazai alkotásokat, neves vendégeket és közönségtalálkozókat hoz a városba.

