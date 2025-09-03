Ezeket a zenekarokat hozza Miskolcra a CineFest!

Szeptember 5. és 13. között rendezik meg a 21. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivált, amely a legrangosabb filmek mellett a legjobb kísérőprogramokkal szórakoztatja a látogatókat.

A Vad Fruttik koncert garantáltan megtölti a Csengey-kertet a CineFest kísérőprogramjaként

Forrás: Facebook/Vad Fruttik

Koncertkínálat a CineFesten

A belváros szívében található Csengey-kertben nemcsak kertmozi lesz, hanem ingyenes koncertekkel is készültek a szervezők. 2013 után újra Pál Utcai Fiúk koncert lesz a CineFesten! Már 12 évvel ezelőtt is nagyon szuper koncert volt, az idei Cineversity program keretében újra PUF slágerek szólnak majd a Csengey-kertben.

Szeptember 12. (Péntek)

19:00 – Kabinet Rt.

21:00 – Pál Utcai Fiúk

Szeptember 13. (Szombat)

19:00 – Bad Acrobats

21:00 – Vad Fruttik

A belépés minden koncertre díjtalan, a hangulat pedig garantált.

De nem csak ennyi lesz a zene a rangos filmfesztiválon. Idén először a Shake It Up! - Utcazene Miskolcon címmel különleges élményben lehet része annak, aki Miskolcon, a belvárosban sétál, esetleg a városban vendégeskedik. A Shake it Up részletes programját megtalálhatja alábbi cikkünkben.