Ezeket a zenekarokat hozza Miskolcra a CineFest!
Miskolc szeptember elején ismét a film és a zene fővárosává válik. A CineFest nemcsak a mozi szerelmeseit, hanem a zenerajongókat is különleges programokkal várja.
A Pál Utcai Fiúk a Cineversity egyik fellépője
Szeptember 5. és 13. között rendezik meg a 21. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivált, amely a legrangosabb filmek mellett a legjobb kísérőprogramokkal szórakoztatja a látogatókat.
Koncertkínálat a CineFesten
A belváros szívében található Csengey-kertben nemcsak kertmozi lesz, hanem ingyenes koncertekkel is készültek a szervezők. 2013 után újra Pál Utcai Fiúk koncert lesz a CineFesten! Már 12 évvel ezelőtt is nagyon szuper koncert volt, az idei Cineversity program keretében újra PUF slágerek szólnak majd a Csengey-kertben.
Szeptember 12. (Péntek)
19:00 – Kabinet Rt.
21:00 – Pál Utcai Fiúk
Szeptember 13. (Szombat)
19:00 – Bad Acrobats
21:00 – Vad Fruttik
A belépés minden koncertre díjtalan, a hangulat pedig garantált.
De nem csak ennyi lesz a zene a rangos filmfesztiválon. Idén először a Shake It Up! - Utcazene Miskolcon címmel különleges élményben lehet része annak, aki Miskolcon, a belvárosban sétál, esetleg a városban vendégeskedik. A Shake it Up részletes programját megtalálhatja alábbi cikkünkben.
Jó buli lesz: zene, tánc és performansz Miskolc főutcáján
