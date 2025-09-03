szeptember 3., szerda

Ezeket a zenekarokat hozza Miskolcra a CineFest!

Címkék#belváros#Miskolc#CineFesten#Csengey-kertben#Vad Fruttik

Miskolc szeptember elején ismét a film és a zene fővárosává válik. A CineFest nemcsak a mozi szerelmeseit, hanem a zenerajongókat is különleges programokkal várja.

Boon.hu
Ezeket a zenekarokat hozza Miskolcra a CineFest!

A Pál Utcai Fiúk a Cineversity egyik fellépője

Forrás: Facebook/Pál Utcai Fiúk

Szeptember 5. és 13. között rendezik meg a 21. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivált, amely a legrangosabb filmek mellett a legjobb kísérőprogramokkal szórakoztatja a látogatókat.

Ingyenes koncertek is lesznek a CineFesten.
A Vad Fruttik koncert garantáltan megtölti a Csengey-kertet a CineFest kísérőprogramjaként
Forrás: Facebook/Vad Fruttik

Koncertkínálat a CineFesten

A belváros szívében található Csengey-kertben nemcsak kertmozi lesz, hanem ingyenes koncertekkel is készültek a szervezők. 2013 után újra Pál Utcai Fiúk koncert lesz a CineFesten! Már 12 évvel ezelőtt is nagyon szuper koncert volt, az idei Cineversity program keretében újra PUF slágerek szólnak majd a Csengey-kertben.

Szeptember 12. (Péntek)

19:00 – Kabinet Rt.


21:00 – Pál Utcai Fiúk

Szeptember 13. (Szombat)

19:00 – Bad Acrobats


21:00 – Vad Fruttik

A belépés minden koncertre díjtalan, a hangulat pedig garantált. 

De nem csak ennyi lesz a zene a rangos filmfesztiválon. Idén először a Shake It Up! - Utcazene Miskolcon címmel különleges élményben lehet része annak, aki Miskolcon, a belvárosban sétál, esetleg a városban vendégeskedik. A Shake it Up részletes programját megtalálhatja alábbi cikkünkben.

A CineFest híreiért kövesse a boon.hu-t!

 

