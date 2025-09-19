ByeAlex nem akar apa lenni, de örökbe fogadott!

Az igazság sokkal kedvesebb, mint sokan gondolnánk. ByeAlex egy különleges, ritka állatot fogadott örökbe. A Fővárosi Állat- és Növénykert oklevele szerint egy egész évig támogatja a Bohus nevű manult, vagyis egy mongol pusztákon élő, védett macskafélét.

Íme a dokumentumok, ByeAlex örökbe fogadott egy különleges állatot!

Forrás: Facebook/ByeAlex

ByeAlexnek már nem csak otthon van macskája

A manul – más néven Pallas-macska –nem házi kedvenc, hanem egy vadon élő faj, amelyet Magyarországon csak állatkertekben lehet látni. Az örökbefogadás ebben az esetben azt jelenti, hogy ByeAlex anyagilag segíti az állat gondozását, ellátását, és így hozzájárul a fajmegőrzéshez.

Miskolcon is örökbe fogadhatunk

A Fővárosi Állatkert Nevelőszülő programja évek óta népszerű. A résztvevők oklevelet, belépőt, fényképeket és friss híreket kapnak az örökbefogadott állatról. Így ByeAlex a program résztvevőjeként egy évig hivatalosan is Bohus nevelőszülője. Nemcsak a fővárosi, hanem a Miskolci Állatkertnek is van örökbefogadási programja, legutóbb László Evelin énekesnőt kísértük el, aki a miskolci uhu bagoly örökbefogadója lett.