Kedves

2 órája

ByeAlex nem akar apa lenni, de örökbe fogadott!

Címkék#ByeAlex#Állatkerti Fesztivál#Bohus#örökbefogadás

Az énekes legújabb posztja hatalmas visszhangot váltott ki a rajongók körében. ByeAlex egy fotóval jelentette be, hogy örökbe fogadott.

Boon.hu
Az énekes újabban bajusszal hódít

Forrás: Facebook/ByeAlex

Az igazság sokkal kedvesebb, mint sokan gondolnánk. ByeAlex egy különleges, ritka állatot fogadott örökbe. A Fővárosi Állat- és Növénykert oklevele szerint egy egész évig támogatja a Bohus nevű manult, vagyis egy mongol pusztákon élő, védett macskafélét.

ByeAlex örökbe fogadott egy manult.
Íme a dokumentumok, ByeAlex örökbe fogadott egy különleges állatot!
Forrás: Facebook/ByeAlex

ByeAlexnek már nem csak otthon van macskája

A manul – más néven Pallas-macska –nem házi kedvenc, hanem egy vadon élő faj, amelyet Magyarországon csak állatkertekben lehet látni. Az örökbefogadás ebben az esetben azt jelenti, hogy ByeAlex anyagilag segíti az állat gondozását, ellátását, és így hozzájárul a fajmegőrzéshez.

Miskolcon is örökbe fogadhatunk

A Fővárosi Állatkert Nevelőszülő programja évek óta népszerű. A résztvevők oklevelet, belépőt, fényképeket és friss híreket kapnak az örökbefogadott állatról. Így ByeAlex a program résztvevőjeként egy évig hivatalosan is Bohus nevelőszülője. Nemcsak a fővárosi, hanem a Miskolci Állatkertnek is van örökbefogadási programja, legutóbb László Evelin énekesnőt kísértük el, aki a miskolci uhu bagoly örökbefogadója lett.

ByeAlex nem tervez apaságot

Az énekes – aki mostanában bajusszal látható – otthon is magáénak tudhat egy cicát, Alexet, akiről meglehetősen gyakran posztol közösségi oldalán. Az énekes egyébként a napokban kifejtette egy képe alatti hozzászólás válaszában, hogy nem tervez gyermeket, nem tartaná magát jó apának. 

Szeretné élőben látni a miskolci származású énekest? Október 4-én ő lesz a Tokaji Szüreti Napok egyik sztárja a Tokaji Fesztiválkatlanban.

