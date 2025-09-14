Hoppá! A népszerű stand up sztár Borsodban szeretne élni

Egy népszerű magyar stand up-os meglepő bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán. A humorista arról írt, hogy az M3-as autópályán haladva elment egy számára kedves borsodi település, Hejőpapi mellett, és még mindig úgy érzi, egyszer itt szeretne élni.

Tóth Edu Borsodba vágyik

Forrás: Facebook/Tóth Edu

Sorsod Borsod

A humorista nem más, mint Tóth Edu, aki 1982-ben született Miskolcon, és 2010 óta a Dumaszínház állandó fellépője. Országos ismertségét a Showder Klubban és a Rádiókabaréban szerzett rendszeres szerepléseivel alapozta meg, azóta pedig a magyar stand up egyik meghatározó alakjává vált.

Most haladtam el az M3-ason Hejőpapi mellett. Hejjőpápppi!!! Hejőpapi még mindig az a település, ahol szeretnék majd néhány évet élni

– szólt a bejegyzés, amire sok hozzászólás érkezett, volt, aki ott töltötte a gyerekkorát, de olyan is, aki DVTK kosármeccsre invitálta a humoristát.