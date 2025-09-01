Ezek a sztárok mind Borsodba jönnek szeptemberben, ráadásul minden koncert ingyenes!

A Hatoslottó bemutatja a Szerencsekoncertek idei sorozatát, amely minden eddiginél impozánsabb: országszerte több mint 80 helyszínen hallhatjuk a legnagyobb sztárokat és legismertebb dalaikat. Szeptember 4. és október 19. között Borsodba látogat többek között a Neoton, Mága Zoltán, a Beatrice, Komonyi Zsuzsi, de még Nótár Mary is! A legjobb az egészben, hogy a belépés minden koncertre ingyenes.

Nótár Mary is feltűnik a Szerencsekoncertek sorában Borsodban

Forrás: Facebook/Nótár Mary

Mutatjuk, kik érkeznek Borsodba szeptemberben

Szeptember 6. – Sárospatak Mága Zoltán és vendégei varázsolnak felejthetetlen hangulatot az Eötvös utcán 18 órától. Szeptember 6. – Miskolc Igazi legendák a színpadon: Neoton és Hevesi Tamás! DVTK Stadion keleti oldal – 18:00 Szeptember 7. – Szerencs A rock szerelmeseinek: Beatrice és Mobilmánia. Piactér, Kisvásár tér – 18:00 Szeptember 7. – Kazincbarcika Fergeteges este Delhusa Gjon és a Duász Akusztik társaságában. Mezei István Művészeti Központ udvara – 18:00 Szeptember 14. – Cserépfalu Berki Artúr, Komonyi Zsuzsi és Oláh Gergő Berezdi pincesor – 18:00 Szeptember 25. – Nyékládháza Singh Viki, Ruszó Tibi és Edgár Vadvirág út – 18:00 Szeptember 28. – Szilvásvárad Peter Srámek és Komonyi Zsuzsi Díjugrató pálya előtti tér – 18:00

