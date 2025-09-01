3 órája
Ezek a sztárok mind Borsodba jönnek szeptemberben, ráadásul minden koncert ingyenes!
Szerencsések vagyunk! Olyan nevek érkeznek Borsodba szeptemberben, akikért máskor több ezer forintos belépőt kellene fizetni, most viszont minden koncert teljesen ingyenes.
Miskolcon a Neoton és Hevesi Tamás várja a zenerajongókat
Forrás: Facebook/Csepregi Éva hivatalos oldala
A Hatoslottó bemutatja a Szerencsekoncertek idei sorozatát, amely minden eddiginél impozánsabb: országszerte több mint 80 helyszínen hallhatjuk a legnagyobb sztárokat és legismertebb dalaikat. Szeptember 4. és október 19. között Borsodba látogat többek között a Neoton, Mága Zoltán, a Beatrice, Komonyi Zsuzsi, de még Nótár Mary is! A legjobb az egészben, hogy a belépés minden koncertre ingyenes.
Mutatjuk, kik érkeznek Borsodba szeptemberben
Szeptember 6. – Sárospatak
Mága Zoltán és vendégei varázsolnak felejthetetlen hangulatot az Eötvös utcán 18 órától.
Szeptember 6. – Miskolc
Igazi legendák a színpadon: Neoton és Hevesi Tamás! DVTK Stadion keleti oldal – 18:00
Szeptember 7. – Szerencs
A rock szerelmeseinek: Beatrice és Mobilmánia. Piactér, Kisvásár tér – 18:00
Szeptember 7. – Kazincbarcika
Fergeteges este Delhusa Gjon és a Duász Akusztik társaságában. Mezei István Művészeti Központ udvara – 18:00
Szeptember 14. – Cserépfalu
Berki Artúr, Komonyi Zsuzsi és Oláh Gergő Berezdi pincesor – 18:00
Szeptember 25. – Nyékládháza
Singh Viki, Ruszó Tibi és Edgár Vadvirág út – 18:00
Szeptember 28. – Szilvásvárad
Peter Srámek és Komonyi Zsuzsi Díjugrató pálya előtti tér – 18:00
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
És ez még csak a kezdet! Az ingyenes koncertsorozat októberben is folytatódik Borsodban: Ózd, Sátoraljaújhely, Alsózsolca, Edelény és Mezőkövesd is sztárokkal telik meg. Még nincs meg minden fellépő, de annyit elárulhatunk, hogy az ország egyik kedvenc énekesnője, Nótár Mary is feltűnik majd a színen, vagyis inkább Alsózsolcán.
Újra itt van a Vasas Napok! - A szombati is fantasztikusan telt - képek, videó
„Fiatal voltam és kellett a pénz” – vallja az énekes, akiről döbbenetes fotó került elő