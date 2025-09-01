szeptember 1., hétfő

Sztárok

3 órája

Ezek a sztárok mind Borsodba jönnek szeptemberben, ráadásul minden koncert ingyenes!

Szerencsések vagyunk! Olyan nevek érkeznek Borsodba szeptemberben, akikért máskor több ezer forintos belépőt kellene fizetni, most viszont minden koncert teljesen ingyenes.

Miskolcon a Neoton és Hevesi Tamás várja a zenerajongókat

Forrás: Facebook/Csepregi Éva hivatalos oldala

A Hatoslottó bemutatja a Szerencsekoncertek idei sorozatát, amely minden eddiginél impozánsabb: országszerte több mint 80 helyszínen hallhatjuk a legnagyobb sztárokat és legismertebb dalaikat. Szeptember 4. és október 19. között Borsodba látogat többek között a Neoton, Mága Zoltán, a Beatrice, Komonyi Zsuzsi, de még Nótár Mary is! A legjobb az egészben, hogy a belépés minden koncertre ingyenes.

Ingyenes koncertek lesznek Borsodban.
Nótár Mary is feltűnik a Szerencsekoncertek sorában Borsodban
Forrás: Facebook/Nótár Mary

Mutatjuk, kik érkeznek Borsodba szeptemberben

Szeptember 6. – Sárospatak

Mága Zoltán és vendégei varázsolnak felejthetetlen hangulatot az Eötvös utcán 18 órától.

Szeptember 6. – Miskolc

Igazi legendák a színpadon: Neoton és Hevesi Tamás! DVTK Stadion keleti oldal – 18:00

Szeptember 7. – Szerencs

A rock szerelmeseinek: Beatrice és Mobilmánia. Piactér, Kisvásár tér – 18:00

Szeptember 7. – Kazincbarcika

Fergeteges este Delhusa Gjon és a Duász Akusztik társaságában. Mezei István Művészeti Központ udvara – 18:00

Szeptember 14. – Cserépfalu

Berki Artúr, Komonyi Zsuzsi és Oláh Gergő Berezdi pincesor – 18:00

Szeptember 25. – Nyékládháza

Singh Viki, Ruszó Tibi és Edgár Vadvirág út – 18:00

Szeptember 28. – Szilvásvárad

Peter Srámek és Komonyi Zsuzsi Díjugrató pálya előtti tér – 18:00

És ez még csak a kezdet! Az ingyenes koncertsorozat októberben is folytatódik Borsodban: Ózd, Sátoraljaújhely, Alsózsolca, Edelény és Mezőkövesd is sztárokkal telik meg. Még nincs meg minden fellépő, de annyit elárulhatunk, hogy az ország egyik kedvenc énekesnője, Nótár Mary is feltűnik majd a színen, vagyis inkább Alsózsolcán. 

 

