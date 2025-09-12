szeptember 12., péntek

Az ember, aki feltette Ronaldót a világtérképre – Bölöni László Miskolcon járt

Címkék#Szabó Attila#Miskolc#Románia#Közép-Európa#Cristiano Ronaldo

Egy hihetetlen pályafutás története, történelemóra és kulisszajárás a futballvilág tetején. Ez mind és még több a Bölöni – Az erdélyi legenda című film, melynek premierjére Bölöni László, sőt Rófusz Ferenc Oscar-díjas rendező is Miskolcra érkezett.

Gárdonyi Edina
Az ember, aki feltette Ronaldót a világtérképre – Bölöni László Miskolcon járt

Bölöni László Miskolcon járt, a róla sóló film premierjén

Fotó: Takács Joci

„A futball nagyon fontos – de nem a világ legfontosabb dolga” – ezzel a mondattal indul a Bölöni – Az erdélyi legenda című dokumentumfilm, amelyet telt ház előtt mutattak be szerdán Miskolcon, a 21. CineFest Nemzetközi Filmfesztiválon. A 21. CineFest egyik legnagyobb pillanata volt, hiszen egy teremben ült Bölöni László és Rófusz Ferenc, de jelen volt a vetítésen Szőllősi György is. A filmet szűnni nem akaró vastaps fogadta. A premier után Bölöni László, és a két rendező Kollarik Tamás és Szabó Attila beavatta a nézőket a kulisszatitkokba.

Rófusz Ferenc és Bölöni László a Bölöni - Az erdélyi legenda című film premierje előtt Miskolcon
Fotó: Takács Joci

Bölöni László több mint egy futballista, vagy sztáredző

Ez a dokumentumfilm nem csupán egy futballistáról szól. Egy emberi sors, egy korszak és egy határhelyzetekkel teli életút rajzolódik ki benne. Több évnyi forgatás, tizenkét ország, több tucat futball-legenda szerveződött egyetlen ember köré. Bölöni László, az erdélyi magyar fiú, aki a Ceausescu-korszak Romániájából indult, Európa egyik legjobb játékosa és edzője lett, Cristiano Ronaldo és számos világsztár felfedezője most saját történetének főszereplője a mozivásznon.

Mi nem sportfilmet készítettünk, hanem egy emberi történetet vittünk vászonra

 – mondta Szabó Attila rendező. 

A célunk az volt, hogy ne csak a pályán lássuk Lacit, hanem az embert is: azt, aki nevet, gondolkodik, döntéseket hoz, családapa, barát és mentor egyszerre.

Ajtók, amik csak Bölöni László előtt nyíltak ki

Nélküle nem jutsz el egy Raphael Varané-hoz

 – mesélte Kollarik Tamás, és hozzátette, hogy a világhírű futballisták szinte apafiguraként tekintettek Bölönire. 

Ez a film nem jöhetett volna létre Bölöni László személyes tekintélye és embersége nélkül. Az ő neve nyitotta meg az ajtókat.

A film egyik különlegessége, hogy sikerült kamera elé ültetni Valentin Ceaușescut – az 1986-os BEK-döntőt megnyerő Steaua patrónusát –, aki szinte sosem ad interjút. 

Ceausescu Romániájának és a futballnak a kapcsolata nélkül nem érthető meg az a korszak, amiből Bölöni elindult 

– fejtette ki Szabó Attila.

Cristiano Ronaldo első gólja és a siker titka

Archív felvételen megvan a legelső gól, amit Cristiano Ronaldo a Sporting színeiben lőtt tizenhét évesen

 – emelte ki Szabó Attila. A filmben Ronaldo nővére is megosztja emlékeit és érzéseit Bölöni Lászlóval kapcsolatban.

Ha piszok nagy tehetsége van valakinek, akkor sikerülni fog, de ha ezt alátámasztja odaadással, akkor nagyon messzire lehet jutni

 – mondta Bölöni László a vetítés utáni közönségtalálkozón. 

Ez teszi a különbséget a jó és a nagyon jó, a nagyon jó és az egészen kivételes között.

Bölöni László arról is beszélt, milyen érzés volt először végignézni saját életéről készült dokumentumfilmet. 

Nem most láttam először

 – mondta.  

A feleségemmel együtt néztük meg először otthon, és bizony többször megállítottuk a filmet. Volt, hogy egy-egy jelenetről beszélgettünk, volt, hogy előjöttek régi emlékek, történetek.

„Túlforgattuk, de nem lehetett megállítani a kamerát”

Kollarik Tamás rendezővel a premier után beszélgettünk. Szerinte a film készítése közben akkora lehetőségeik nyíltak, hogy egyszerűen nem lehetett kikapcsolni a kamerát. 

Nem is akarok óraszámot mondani, mert azt mondanák a filmes barátaink, hogy ez a tipikus túlforgatás

– jegyezte meg mosolyogva. Úgy fogalmazott, azért is „túlforgatták” a filmet, mert ezek az alkalmak – amikor világsztárokkal ülhetnek le – egyszeri lehetőségek voltak. 

Amikor odaültek elénk, nem lehetett megállítani a kamerát. Felvettünk mindent, amit tudtunk.

Elárulta, hogy az ügynököket sokszor ügyesen elkerülve jutottak el a világsztárokhoz. Hangsúlyozta, hogy a hatalmas mennyiségű archív nyersanyagot nemcsak állami, hanem magánarchívumokból is gyűjtötték, hogy a leghatásosabb képeket rakják össze. 

Ezek sokszor kevésbé jó minőségűek voltak, de a modern technikával, amit tudtunk, feljavítottunk. A technikai szakemberek fantasztikus munkát végeztek.

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Valódi jogi akrobatika volt a film archív anyagaihoz jutni

A hatalmas archívanyagnak nemcsak a gyűjtése, hanem az ára is kihívást jelentett. 

Elképesztő jogdíjak vannak 

– mesélte Kollarik Tamás.

 Az UEFA, a FIFA és a jogkezelő szervezetek monopóliumai miatt nagyon nehéz elérni ezeket az anyagokat. Több jogász dolgozott rajta évekig. A román és magyar partnerek barátsága, együttműködése nélkül nem juthattunk volna ilyen messzire.

Humor és dráma, mint egy játékfilmben

A rendező szerint teljesen tudatos volt, hogy a film dramaturgiája nem merül el folyamatosan a drámában, hanem levegőt ad a nézőnek.

Nem akartuk elfárasztani a közönséget

– magyarázta. A film több rétegben működik, és talán a legfontosabb szál végig az otthonról hazatalálás és a gyökerek kérdése. 

Ez az elején is ott van, a közepén és a végén is. Nagyon szépen visszamutatja Laci életén keresztül a legfontosabb emberi sorskérdéseket, és Közép-Európa, Magyarország és Románia sorsát az elmúlt öt évtizedben.

 

Kollarik Tamással (a fotón jobb oldalt) a premier után beszélgettünk A fotón Szabó Attila rendező, Bölöni László és Kollarik Tamás
Fotó: Takács Joci

A film két évtized munkájának a gyümölcse

A premier után Kollarik Tamás úgy fogalmazott, óriási megtiszteltetés volt a telt házas vetítés és a közönség tapsa. 

Ha csak a forgatási eseményeket nézzük, a film több mint három év. Ha a kutatómunkát nézzük, több mint öt év. Ha a gondolat megszületését nézzük, akkor ez egy két évtizedes munkának a beteljesülése.

Na és hogy került képbe Rófusz Ferenc?

Kollarik Tamás külön megemlítette Rófusz Ferencet, az Oscar-díjas rajzfilmrendezőt, aki a vetítésen is jelen volt. 

A nulladik ponttól ismeri ennek a filmnek a történetét. Folyamatosan konzultáltam vele, nagyon jó baráti, családi és munkakapcsolatban vagyunk. Ő is a futball szerelmese, tehát az ő gondolatai és támogatása is benne van ebben a filmben.

A legfontosabb, hogy eljusson a nézőkhöz

A rendező arról is beszélt, hogy szeretnék, ha a film a lehető legtöbb nézőhöz eljutna. 

Nagyon bízunk a fesztiválokban, de sokkal jobban bízom abban, hogy sok nézőhöz eljut majd a film

 – fogalmazott.  Céljuk, hogy a nézők vigyenek magukkal belőle egy képet, egy érzést, egy gondolatot. 

Ahogy Sára Sándor mondta, a jó film után maradjon benned egy kép

 – idézte fel. Elmondása szerint Bölöni László a forgatások alatt is pontosan olyan ember maradt, mint amilyennek elképzelték.

Egy igazi legenda, nagyon-nagyon összetett ember, aki nem csak sportolóként, hanem családapaként, magyar emberként, gondolkodó emberként is fantasztikus példát mutat.

A Bölöni – Az erdélyi legenda nemcsak sportfilm, hanem egy olyan történet, ami generációkon átívelő kérdéseket vet fel, és amiből mindenki vihet magával valamit.

A Bölöni – Az erdélyi legenda című film novembertől látható a magyar mozikban. 

  • Rendező: Szabó Attila, Kollarik Tamás
  • Producer: Novák Tamás
  • Vágó: Antal Szabolcs

A CineFest híreiért kövesse a boon.hu-t!

 

