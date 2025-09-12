3 órája
Az ember, aki feltette Ronaldót a világtérképre – Bölöni László Miskolcon járt
Egy hihetetlen pályafutás története, történelemóra és kulisszajárás a futballvilág tetején. Ez mind és még több a Bölöni – Az erdélyi legenda című film, melynek premierjére Bölöni László, sőt Rófusz Ferenc Oscar-díjas rendező is Miskolcra érkezett.
Bölöni László Miskolcon járt, a róla sóló film premierjén
Fotó: Takács Joci
„A futball nagyon fontos – de nem a világ legfontosabb dolga” – ezzel a mondattal indul a Bölöni – Az erdélyi legenda című dokumentumfilm, amelyet telt ház előtt mutattak be szerdán Miskolcon, a 21. CineFest Nemzetközi Filmfesztiválon. A 21. CineFest egyik legnagyobb pillanata volt, hiszen egy teremben ült Bölöni László és Rófusz Ferenc, de jelen volt a vetítésen Szőllősi György is. A filmet szűnni nem akaró vastaps fogadta. A premier után Bölöni László, és a két rendező Kollarik Tamás és Szabó Attila beavatta a nézőket a kulisszatitkokba.
Bölöni László több mint egy futballista, vagy sztáredző
Ez a dokumentumfilm nem csupán egy futballistáról szól. Egy emberi sors, egy korszak és egy határhelyzetekkel teli életút rajzolódik ki benne. Több évnyi forgatás, tizenkét ország, több tucat futball-legenda szerveződött egyetlen ember köré. Bölöni László, az erdélyi magyar fiú, aki a Ceausescu-korszak Romániájából indult, Európa egyik legjobb játékosa és edzője lett, Cristiano Ronaldo és számos világsztár felfedezője most saját történetének főszereplője a mozivásznon.
Mi nem sportfilmet készítettünk, hanem egy emberi történetet vittünk vászonra
– mondta Szabó Attila rendező.
A célunk az volt, hogy ne csak a pályán lássuk Lacit, hanem az embert is: azt, aki nevet, gondolkodik, döntéseket hoz, családapa, barát és mentor egyszerre.
Ajtók, amik csak Bölöni László előtt nyíltak ki
Nélküle nem jutsz el egy Raphael Varané-hoz
– mesélte Kollarik Tamás, és hozzátette, hogy a világhírű futballisták szinte apafiguraként tekintettek Bölönire.
Ez a film nem jöhetett volna létre Bölöni László személyes tekintélye és embersége nélkül. Az ő neve nyitotta meg az ajtókat.
A film egyik különlegessége, hogy sikerült kamera elé ültetni Valentin Ceaușescut – az 1986-os BEK-döntőt megnyerő Steaua patrónusát –, aki szinte sosem ad interjút.
Ceausescu Romániájának és a futballnak a kapcsolata nélkül nem érthető meg az a korszak, amiből Bölöni elindult
– fejtette ki Szabó Attila.
Cristiano Ronaldo első gólja és a siker titka
Archív felvételen megvan a legelső gól, amit Cristiano Ronaldo a Sporting színeiben lőtt tizenhét évesen
– emelte ki Szabó Attila. A filmben Ronaldo nővére is megosztja emlékeit és érzéseit Bölöni Lászlóval kapcsolatban.
Ha piszok nagy tehetsége van valakinek, akkor sikerülni fog, de ha ezt alátámasztja odaadással, akkor nagyon messzire lehet jutni
– mondta Bölöni László a vetítés utáni közönségtalálkozón.
Ez teszi a különbséget a jó és a nagyon jó, a nagyon jó és az egészen kivételes között.
Bölöni László arról is beszélt, milyen érzés volt először végignézni saját életéről készült dokumentumfilmet.
Nem most láttam először
– mondta.
A feleségemmel együtt néztük meg először otthon, és bizony többször megállítottuk a filmet. Volt, hogy egy-egy jelenetről beszélgettünk, volt, hogy előjöttek régi emlékek, történetek.
„A közönség reakciója a legfontosabb” – interjú Deák Kristóf Oscar-díjas rendezővel
„Túlforgattuk, de nem lehetett megállítani a kamerát”
Kollarik Tamás rendezővel a premier után beszélgettünk. Szerinte a film készítése közben akkora lehetőségeik nyíltak, hogy egyszerűen nem lehetett kikapcsolni a kamerát.
Nem is akarok óraszámot mondani, mert azt mondanák a filmes barátaink, hogy ez a tipikus túlforgatás
– jegyezte meg mosolyogva. Úgy fogalmazott, azért is „túlforgatták” a filmet, mert ezek az alkalmak – amikor világsztárokkal ülhetnek le – egyszeri lehetőségek voltak.
Amikor odaültek elénk, nem lehetett megállítani a kamerát. Felvettünk mindent, amit tudtunk.
Elárulta, hogy az ügynököket sokszor ügyesen elkerülve jutottak el a világsztárokhoz. Hangsúlyozta, hogy a hatalmas mennyiségű archív nyersanyagot nemcsak állami, hanem magánarchívumokból is gyűjtötték, hogy a leghatásosabb képeket rakják össze.
Ezek sokszor kevésbé jó minőségűek voltak, de a modern technikával, amit tudtunk, feljavítottunk. A technikai szakemberek fantasztikus munkát végeztek.
Valódi jogi akrobatika volt a film archív anyagaihoz jutni
A hatalmas archívanyagnak nemcsak a gyűjtése, hanem az ára is kihívást jelentett.
Elképesztő jogdíjak vannak
– mesélte Kollarik Tamás.
Az UEFA, a FIFA és a jogkezelő szervezetek monopóliumai miatt nagyon nehéz elérni ezeket az anyagokat. Több jogász dolgozott rajta évekig. A román és magyar partnerek barátsága, együttműködése nélkül nem juthattunk volna ilyen messzire.
Humor és dráma, mint egy játékfilmben
A rendező szerint teljesen tudatos volt, hogy a film dramaturgiája nem merül el folyamatosan a drámában, hanem levegőt ad a nézőnek.
Nem akartuk elfárasztani a közönséget
– magyarázta. A film több rétegben működik, és talán a legfontosabb szál végig az otthonról hazatalálás és a gyökerek kérdése.
Ez az elején is ott van, a közepén és a végén is. Nagyon szépen visszamutatja Laci életén keresztül a legfontosabb emberi sorskérdéseket, és Közép-Európa, Magyarország és Románia sorsát az elmúlt öt évtizedben.
A film két évtized munkájának a gyümölcse
A premier után Kollarik Tamás úgy fogalmazott, óriási megtiszteltetés volt a telt házas vetítés és a közönség tapsa.
Ha csak a forgatási eseményeket nézzük, a film több mint három év. Ha a kutatómunkát nézzük, több mint öt év. Ha a gondolat megszületését nézzük, akkor ez egy két évtizedes munkának a beteljesülése.
Na és hogy került képbe Rófusz Ferenc?
Kollarik Tamás külön megemlítette Rófusz Ferencet, az Oscar-díjas rajzfilmrendezőt, aki a vetítésen is jelen volt.
A nulladik ponttól ismeri ennek a filmnek a történetét. Folyamatosan konzultáltam vele, nagyon jó baráti, családi és munkakapcsolatban vagyunk. Ő is a futball szerelmese, tehát az ő gondolatai és támogatása is benne van ebben a filmben.
A legfontosabb, hogy eljusson a nézőkhöz
A rendező arról is beszélt, hogy szeretnék, ha a film a lehető legtöbb nézőhöz eljutna.
Nagyon bízunk a fesztiválokban, de sokkal jobban bízom abban, hogy sok nézőhöz eljut majd a film
– fogalmazott. Céljuk, hogy a nézők vigyenek magukkal belőle egy képet, egy érzést, egy gondolatot.
Ahogy Sára Sándor mondta, a jó film után maradjon benned egy kép
– idézte fel. Elmondása szerint Bölöni László a forgatások alatt is pontosan olyan ember maradt, mint amilyennek elképzelték.
Egy igazi legenda, nagyon-nagyon összetett ember, aki nem csak sportolóként, hanem családapaként, magyar emberként, gondolkodó emberként is fantasztikus példát mutat.
A Bölöni – Az erdélyi legenda nemcsak sportfilm, hanem egy olyan történet, ami generációkon átívelő kérdéseket vet fel, és amiből mindenki vihet magával valamit.
A Bölöni – Az erdélyi legenda című film novembertől látható a magyar mozikban.
- Rendező: Szabó Attila, Kollarik Tamás
- Producer: Novák Tamás
- Vágó: Antal Szabolcs
