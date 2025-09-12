Az ember, aki feltette Ronaldót a világtérképre – Bölöni László Miskolcon járt

„A futball nagyon fontos – de nem a világ legfontosabb dolga” – ezzel a mondattal indul a Bölöni – Az erdélyi legenda című dokumentumfilm, amelyet telt ház előtt mutattak be szerdán Miskolcon, a 21. CineFest Nemzetközi Filmfesztiválon. A 21. CineFest egyik legnagyobb pillanata volt, hiszen egy teremben ült Bölöni László és Rófusz Ferenc, de jelen volt a vetítésen Szőllősi György is. A filmet szűnni nem akaró vastaps fogadta. A premier után Bölöni László, és a két rendező Kollarik Tamás és Szabó Attila beavatta a nézőket a kulisszatitkokba.

Rófusz Ferenc és Bölöni László a Bölöni - Az erdélyi legenda című film premierje előtt Miskolcon

Fotó: Takács Joci

Bölöni László több mint egy futballista, vagy sztáredző

Ez a dokumentumfilm nem csupán egy futballistáról szól. Egy emberi sors, egy korszak és egy határhelyzetekkel teli életút rajzolódik ki benne. Több évnyi forgatás, tizenkét ország, több tucat futball-legenda szerveződött egyetlen ember köré. Bölöni László, az erdélyi magyar fiú, aki a Ceausescu-korszak Romániájából indult, Európa egyik legjobb játékosa és edzője lett, Cristiano Ronaldo és számos világsztár felfedezője most saját történetének főszereplője a mozivásznon.

Mi nem sportfilmet készítettünk, hanem egy emberi történetet vittünk vászonra

– mondta Szabó Attila rendező.

A célunk az volt, hogy ne csak a pályán lássuk Lacit, hanem az embert is: azt, aki nevet, gondolkodik, döntéseket hoz, családapa, barát és mentor egyszerre.

Ajtók, amik csak Bölöni László előtt nyíltak ki

Nélküle nem jutsz el egy Raphael Varané-hoz

– mesélte Kollarik Tamás, és hozzátette, hogy a világhírű futballisták szinte apafiguraként tekintettek Bölönire.

Ez a film nem jöhetett volna létre Bölöni László személyes tekintélye és embersége nélkül. Az ő neve nyitotta meg az ajtókat.

A film egyik különlegessége, hogy sikerült kamera elé ültetni Valentin Ceaușescut – az 1986-os BEK-döntőt megnyerő Steaua patrónusát –, aki szinte sosem ad interjút.

Ceausescu Romániájának és a futballnak a kapcsolata nélkül nem érthető meg az a korszak, amiből Bölöni elindult

– fejtette ki Szabó Attila.

Cristiano Ronaldo első gólja és a siker titka

Archív felvételen megvan a legelső gól, amit Cristiano Ronaldo a Sporting színeiben lőtt tizenhét évesen

– emelte ki Szabó Attila. A filmben Ronaldo nővére is megosztja emlékeit és érzéseit Bölöni Lászlóval kapcsolatban.

Ha piszok nagy tehetsége van valakinek, akkor sikerülni fog, de ha ezt alátámasztja odaadással, akkor nagyon messzire lehet jutni

– mondta Bölöni László a vetítés utáni közönségtalálkozón.

Ez teszi a különbséget a jó és a nagyon jó, a nagyon jó és az egészen kivételes között.

Bölöni László arról is beszélt, milyen érzés volt először végignézni saját életéről készült dokumentumfilmet.

Nem most láttam először

– mondta.