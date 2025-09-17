szeptember 17., szerda

A látszat csal

1 órája

Mélyponton a Bódi tesók – pedig még csak most jön a neheze!

Százezrek követik őket és az előadásaik is telt házasak. A Bódi tesók idén ősszel a tévénézők nappalijába is beköltöztek, mindhárman napi sorozatban szerepelnek.

A Bódi tesók két tagja Ázsiában küzdöttek az elemekkel, míg a harmadik testvér a Nyerő Párosban tette ugyanezt

Forrás: Facebook/Bódi tesók

A borsodi származású Bódi tesók két tagja, Megyer és Hunor az Ázsia Expressz új évadának versenyzői, míg harmadik testvérük Bence, a Nyerő Párosban küzd az elemekkel és a villában élő többi párossal a milliós nyereményért. Legutóbbi bejegyzésük szerint Megyer és Hunor alapvetően élvezte az ázsiai kalandokat, de azt sem rejtik el követőik elől, ha mélypontra kerültek.

bódi tesók
A Bódi tesók két tagja, Megyer és Hunor nem mindig mosolygott Ázsiában Forrás: Facebook/Bódi tesók

A Bódi tesók hatalmas adósságból küzdötték fel magukat a sikerig

A jó útra tért ikrek főleg az online térben tevékenykedtek eleinte, ahol túlárazott termékekkel házaltak idős embereknél. A Covid idején aztán csődbe ment a csapat, tízmillió forintos adósságot halmoztak fel. A sötét múltat maguk mögött hagyták és jó útra tértek, motivációs tréningeket tartanak, könyveket publikálnak és olyan különféle motiváló tárgyakat kínálnak megvételre követőiknek, amikkel képesek lehetnek sorsokat megváltoztatni.

Szükségük van a követőkre

Legutóbbi bejegyzésük szerint Megyer és Hunor beavatta a rajongókat és követőket abba, hogy nem mindig úgy érezték magukat az ázsiai forgatáson, ahogy napközben a kamera mutatta őket.

Itt még mosolygósak voltunk, de a nap végére nagyon csalódottak lettünk… mondhatjuk, hogy egy kisebb mélypontra kerültünk lelkileg. Olyan emberek vagyunk, akik nagyon tudnak örülni a sikernek, de sajnos látszik rajtunk, ha valami nem sikerül. Ezt hívják a nézők “rinyálásnak”. Egyszerű emberek vagyunk. Megéljük a magas és mély pontokat. Ez az Ázsia Expressz. A következő adásban látszani fog, hogy el leszünk kenődve… Hazudnánk, ha azt mondanánk, hogy nem haragudtunk Curtisékre a döntésük miatt, még úgyis, hogy végül nem számított semmit az, ahogy döntöttek. Rosszul esett nekünk, hogy esélyt nem adtak arra, hogy a saját kezünkben legyen a sorsunk. Utólag mi is így döntöttünk volna a helyükben. Mindegy… megyünk tovább, ameddig csak lehet! A következő napokban szükségünk lesz rátok lelkileg🙏🏽 Köszönjük Nektek❤️

- fogalmaztak a bejegyzésben.

Míg Megyer és Hunor az Ázsia Expresszben szembesül a testi és lelki nehézségekkel, addig Bódi Bence párjával, Rebekával, a Nyerő Páros villájának falai közt lavíroz az akadályok között. Nem csupán a feladatok végrehajtása miatt nehéz a bent lét, de a villatársak közül is többen vannak, akik finoman szólva is megnehezítik a létezésüket. Mindenesetre a szerdai állás szerint még tovább izgulhatunk a Bódi tesók bennmaradásáért mindkét műsorban.

Két évvel ezelőtt Palik Lászlóék műsorában beszéltek múltról és a tervekről, karrierről és megbánásról a Bódi ikrek.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.

