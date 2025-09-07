szeptember 7., vasárnap

Interjú

36 perce

Valóságshow-ból a Kegyelem világpremierjére: Árpa Attila a CineFesten

Tegnap bemutatták Dömötör Tamás Kegyelem című filmjét. A miskolci világpremieren a stáb nagy része jelen volt, köztük Árpa Attila is, aki nyíltan beszélt a forgatás nehézségeiről, a valóságshow-szereplésekről és a jövőbeli terveiről.

Gárdonyi Edina

Hogyan fér össze egy Oscar-díjas életmű, a ValóVilág és a Hurka-Gyurka reklám? Dömötör Tamás Kegyelem című filmje pontosan ezt mutatta meg a CineFesten. A miskolci világpremier sztárjai között Árpa Attila is ott volt, aki a premier előtt őszintén mesélt a forgatásról.

árpa attila
Árpa Attila a Kegyelem világpremierje előtt
Fotó: BG

Árpa Attila: „Ki ez a színész, akinek ilyen mély hangja van?”

A forgatás azért nem volt annyira jó élmény, mert beteg voltam. De nem igazán volt választásom, mert a nyolc napba – ami egyébként rendkívül kevés idő egy nagyjátékfilm leforgatására – bele kellett férnünk

 – mesélte. Utólag azonban kiderült, hogy a betegség mégis adott valami pluszt. 

Amikor az előzetest láttam, nem fogtam fel, hogy az én vagyok. Azt gondoltam, ki ez a színész, akinek ilyen mély és recés férfias hangja van? Aztán persze kiderült, hogy az az én hangom. Úgyhogy minden rosszban van valami jó.

Valóságshow és CineFest között

Arra a kérdésre, hogyan került megint valóságshow-ba, hiszen feleségével a Nyerő Páros szereplői, a színész-rendező nevetve reagált.

Volt egy rózsaosztogatós, volt ennek a következménye, amikor már az én igazi nagy Ő-mmel vagyok, most pedig egy páros valóságshow. Ezek után a valóságshow fogalmát kipipáltam. De hagyjuk is ezt most! Nagyon jól kompenzálom ezt, mert miközben a fél ország arról beszél, hogy milyen paraszt vagyok egy napi valóságshow-ban, közben itt a CineFesten ilyen film bemutatóján lehetek.

Ekkor még nem tudta, hogy a valóságshow-s kezdetei a vásznon is felbukkannak majd. Hogy hogyan? Olvassa el a premierről szóló cikkünket, melyben Dömötör Tamás rendező is megosztja élményeit Árpa Attiláról, és a forgatásról is.

Egy év múlva ugyanitt?

Árpa Attila azt is elárulta, hogy a premier előtt nincs benne izgalom. 

Annyira nem okoz izgalmat a premier, mert itt nem alkotó vagyok, hanem csak szereplő. Másrészt olyan jó visszajelzéseket kaptam a filmről, hogy ez megnyugtatott. 

A jövőről is beszélt: készül filmre és sorozatra egyaránt, és elképzelhetőnek tartja, hogy egy rövidfilm kapcsán 2026-ban újra Miskolcon lesz a 22. CineFesten.

