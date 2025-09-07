Valóságshow-ból a Kegyelem világpremierjére: Árpa Attila a CineFesten

Hogyan fér össze egy Oscar-díjas életmű, a ValóVilág és a Hurka-Gyurka reklám? Dömötör Tamás Kegyelem című filmje pontosan ezt mutatta meg a CineFesten. A miskolci világpremier sztárjai között Árpa Attila is ott volt, aki a premier előtt őszintén mesélt a forgatásról.

Árpa Attila a Kegyelem világpremierje előtt

Fotó: BG

Árpa Attila: „Ki ez a színész, akinek ilyen mély hangja van?”

A forgatás azért nem volt annyira jó élmény, mert beteg voltam. De nem igazán volt választásom, mert a nyolc napba – ami egyébként rendkívül kevés idő egy nagyjátékfilm leforgatására – bele kellett férnünk

– mesélte. Utólag azonban kiderült, hogy a betegség mégis adott valami pluszt.

Amikor az előzetest láttam, nem fogtam fel, hogy az én vagyok. Azt gondoltam, ki ez a színész, akinek ilyen mély és recés férfias hangja van? Aztán persze kiderült, hogy az az én hangom. Úgyhogy minden rosszban van valami jó.

Valóságshow és CineFest között

Arra a kérdésre, hogyan került megint valóságshow-ba, hiszen feleségével a Nyerő Páros szereplői, a színész-rendező nevetve reagált.

Volt egy rózsaosztogatós, volt ennek a következménye, amikor már az én igazi nagy Ő-mmel vagyok, most pedig egy páros valóságshow. Ezek után a valóságshow fogalmát kipipáltam. De hagyjuk is ezt most! Nagyon jól kompenzálom ezt, mert miközben a fél ország arról beszél, hogy milyen paraszt vagyok egy napi valóságshow-ban, közben itt a CineFesten ilyen film bemutatóján lehetek.

Ekkor még nem tudta, hogy a valóságshow-s kezdetei a vásznon is felbukkannak majd. Hogy hogyan? Olvassa el a premierről szóló cikkünket, melyben Dömötör Tamás rendező is megosztja élményeit Árpa Attiláról, és a forgatásról is.