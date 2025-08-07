augusztus 7., csütörtök

Különleges alkalom

Idáig kell utaznia régiónkban, ha ezt a gyönyörű énekesnőt élőben is meghallgatná

Főnixmadárként alkotta újra magát és úgy tűnik megállíthatatlan. Az országjáró turné egyik fontos állomására érkezik hamarosan a Zemplén térségébe.

Boon.hu

A NOX ismét fénykorát éli. Az elmúlt években sorra aratták a sikereket: telt házas koncert a Budapest Sportarénában, fergeteges hangulat a Budapest Park színpadán, idén pedig az MVM Dome falait rengették meg. Most eddig Zemplén is kap augusztusban belőlük egy szeletet.

Nox kocert pillanatkép, Zemplén felé tartanak
Zemplén szívébe a letisztultabb, intimebb hangzásvilágot hozza el a csapat Forrás: Facebook

Korábbi dalaikhoz képest most egy másik útra lépnek és egy új arcukat mutatják meg Péter Szabó Szilviával az élen – egy sokkal intimebb, bensőségesebb zenei világba bújtatott vándorútra invitálják a közönséget.

XXX. Zemplén Nemzetközi Néptáncfesztivál a helyszín

A Csendes a NOX eddigi pályájának egyik legkülönlegesebb fejezete. A korábbi nagyszabású koncertek után most egy letisztultabb zenei környezetben, újragondolt hangszerelésben szólalnak meg a legismertebb slágerek, ritkán hallott gyöngyszemek és vadonatúj dalok – köztük olyanok is, amelyek ezen a turnén hangzanak el először.

Ez a koncertsorozat nem csupán egy műsor: zenei utazás. Intim, közeli, ahol minden dal új értelmet nyer, közelebb engedve a közönséget a zenéhez, az élményhez, egymáshoz. Péter Szabó Szilvia csodás énekhangja mindig jó választás.

  • Dátum: 2025. augusztus 17., 21:00
  • Helyszín: NOX // Sátoraljaújhely
  • Esemény: XXX. Zemplén Nemzetközi Néptáncfesztivál
  • Belépő: A rendezvény ingyenes.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.

 

