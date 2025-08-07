Idáig kell utaznia régiónkban, ha ezt a gyönyörű énekesnőt élőben is meghallgatná

A NOX ismét fénykorát éli. Az elmúlt években sorra aratták a sikereket: telt házas koncert a Budapest Sportarénában, fergeteges hangulat a Budapest Park színpadán, idén pedig az MVM Dome falait rengették meg. Most eddig Zemplén is kap augusztusban belőlük egy szeletet.

Korábbi dalaikhoz képest most egy másik útra lépnek és egy új arcukat mutatják meg Péter Szabó Szilviával az élen – egy sokkal intimebb, bensőségesebb zenei világba bújtatott vándorútra invitálják a közönséget.

XXX. Zemplén Nemzetközi Néptáncfesztivál a helyszín

A Csendes a NOX eddigi pályájának egyik legkülönlegesebb fejezete. A korábbi nagyszabású koncertek után most egy letisztultabb zenei környezetben, újragondolt hangszerelésben szólalnak meg a legismertebb slágerek, ritkán hallott gyöngyszemek és vadonatúj dalok – köztük olyanok is, amelyek ezen a turnén hangzanak el először.

Ez a koncertsorozat nem csupán egy műsor: zenei utazás. Intim, közeli, ahol minden dal új értelmet nyer, közelebb engedve a közönséget a zenéhez, az élményhez, egymáshoz. Péter Szabó Szilvia csodás énekhangja mindig jó választás.

Dátum: 2025. augusztus 17., 21:00

Helyszín: NOX // Sátoraljaújhely

Esemény: XXX. Zemplén Nemzetközi Néptáncfesztivál

Belépő: A rendezvény ingyenes.

