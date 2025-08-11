Testőr lett Veréb Tamás!

Túl esett az idei harmadik színházi bemutatóján. Erről pedig a közösségi oldalán számolt be a követőinek Veréb Tamás.

Új szerepben Veréb Tamás

Forrás: Veréb Tamás Facebook

Veréb Tamás hálás a lehetőségért

„Tegnap este bemutattuk A 3 Testőr musicalt a Szegedi Szabadtéri színpadán. Idén ez volt a 3. színházi bemutatóm, ha a koncertshow-kat nem számolom. Nagyon hálás vagyok ezért a sok szuper lehetőségért. Elképesztően izgalmas időszak van mögöttem és én már azt is tudom, hogy az előttem álló évad is bőven tartogat majd felejthetetlen pillanatokat!

Köszönöm, hogy sokan több mint 12 éve velem vagytok!” – írta a Facebookon Veréb Tamás.