1 órája
Testőr lett Veréb Tamás!
Na attól azért nem kell félni, hogy polgári foglalkozást választott volna. De mutatjuk, mit is csinált Veréb Tamás.
Túl esett az idei harmadik színházi bemutatóján. Erről pedig a közösségi oldalán számolt be a követőinek Veréb Tamás.
Veréb Tamás hálás a lehetőségért
„Tegnap este bemutattuk A 3 Testőr musicalt a Szegedi Szabadtéri színpadán. Idén ez volt a 3. színházi bemutatóm, ha a koncertshow-kat nem számolom. Nagyon hálás vagyok ezért a sok szuper lehetőségért. Elképesztően izgalmas időszak van mögöttem és én már azt is tudom, hogy az előttem álló évad is bőven tartogat majd felejthetetlen pillanatokat!
Köszönöm, hogy sokan több mint 12 éve velem vagytok!” – írta a Facebookon Veréb Tamás.
