augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

27°
+37
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Új szerepben

35 perce

Testőr lett Veréb Tamás!

Címkék#szerep#Veréb Tamás#A 3 Testőr#musical

Na attól azért nem kell félni, hogy polgári foglalkozást választott volna. De mutatjuk, mit is csinált Veréb Tamás.

Boon.hu

Túl esett az idei harmadik színházi bemutatóján. Erről pedig a közösségi oldalán számolt be a követőinek Veréb Tamás.

Veréb Tamás
Új szerepben Veréb Tamás
Forrás: Veréb Tamás Facebook

Veréb Tamás hálás a lehetőségért

„Tegnap este bemutattuk A 3 Testőr musicalt a Szegedi Szabadtéri színpadán. Idén ez volt a 3. színházi bemutatóm, ha a koncertshow-kat nem számolom. Nagyon hálás vagyok ezért a sok szuper lehetőségért. Elképesztően izgalmas időszak van mögöttem és én már azt is tudom, hogy az előttem álló évad is bőven tartogat majd felejthetetlen pillanatokat!

Köszönöm, hogy sokan több mint 12 éve velem vagytok!” – írta a Facebookon Veréb Tamás.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu