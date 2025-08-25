3 órája
Hamarosan Ózdon landol Vályi Pista!
Vallatópad, vagy amit akartok! beszélgető est és közönségtalálkozó címmel hirdetik az ózdi programot. Következő vendége Vályi István – újságíró, professzionális autóbolond és örök tanuló lesz.
Vályi István neve a Total Car és a Speedzone műsorok emblematikus alakjaként összefonódott az autós újságírással és televíziós műsorvezetéssel. A beszélgetőtárs Lendvai Zsolt újságíró lesz szeptember 5-én Ózdon.
Vályi Pista, ahogy sokan nevezik, Tornalján született, majd Pozsonyból indult karrierje Budapesten teljesedett ki. Személyisége és palóc tájszólása egyaránt színesíti médiaszerepléseit. Tornalja város most elismerte munkásságát, és Város Díjjal jutalmazta. Megszállottságig imádja a jó autókat, és szabadidejében az 1988-ban gyártott lakóbuszával járja az országot.
Polgár Tünde: „Olyan, mint az igazi szerelem és nem vár érte semmit”
Vályi István egy igazi „katyvaszt” tervez
Bár elsősorban autós tartalmak készítésével foglalkozik, Vályi István szívesen nyitna más témák felé is. Egy interjúban elárulta, hogy tervei között szerepel egy novelláskötet írása, amelyben nemcsak autós történeteket osztana meg, hanem személyes élményeit is.
Egy katyvasz lesz, de hogy perelni fognak utána, az teljesen biztos
– mondta tréfásan a leendő könyvéről.
- Időpont: 2025. szeptember 5. (péntek) 17.00
- Helyszín: ÓMÉK – “Olvasó” (3600 Ózd, Gyár út 4.)
