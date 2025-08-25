Hamarosan Ózdon landol Vályi Pista!

Vályi István neve a Total Car és a Speedzone műsorok emblematikus alakjaként összefonódott az autós újságírással és televíziós műsorvezetéssel. A beszélgetőtárs Lendvai Zsolt újságíró lesz szeptember 5-én Ózdon.

Vályi Istvánt Ózdon csíphetik el szeptemberben a borsodi rajongók. Forrás: Facebook/Vályi István

Vályi Pista, ahogy sokan nevezik, Tornalján született, majd Pozsonyból indult karrierje Budapesten teljesedett ki. Személyisége és palóc tájszólása egyaránt színesíti médiaszerepléseit. Tornalja város most elismerte munkásságát, és Város Díjjal jutalmazta. Megszállottságig imádja a jó autókat, és szabadidejében az 1988-ban gyártott lakóbuszával járja az országot.