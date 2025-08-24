Elolvadunk a látványtól! Haileyke egy igazi tündér! (fotók!)

Szerencsések a követők, mert Vajna Tímea nem tűnt el a közösségi média felületekről attól, hogy kétgyermekes édesanya lett. Most egy olyan fotósorozatban gyönyörködhet bárki, aminek az utolsó kockáján egy döbbenetes felfedezésről is lerántja a leplet az Amerikában élő, Miskolcról származó híresség.

Vajna Tímea csodálatos felfedezést tett gyermekeivel kapcsolatban. Forrás: Facebook/Vajna Tímea

Vajna Tímea felelősen gondolkodik a csöppségekről

„Jóságra és mások megsegítésére fogom nevelni a gyermekeimet. Az utolsó képeken Haileyke szinte egyforma Bennel” – írta bejegyzéséhez.

A követők hozzászólásai csak úgy záporoznak a fotósorozathoz és a bejegyzéshez. A rajongók közül sokan egészséget és szeretetet kívántak a családnak.

Ahogy arról a boon.hu korábban beszámolt, nem indult könnyen az anyasághoz vezető út Vajna Tímea számára. Kisfia, Ben béranya segítségével jött a világra, kislányát, aki a Hailey nevet kapta, pedig maga hozta világra alig egy hónapja, amit igazi csodaként élt meg. A híresség hálás lehet a sorsnak, mert ha nem is könnyen, de megadta számára azt, amire egész életében vágyott. Egy csodálatos családot.

