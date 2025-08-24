1 órája
Elolvadunk a látványtól! Haileyke egy igazi tündér! (fotók!)
Felrobbantotta az internetet a fotósorozat. Vajna Tímea maga osztotta meg kislányáról és kisfiáról. A cukiságfaktorra nem lehet panasz...
Vajna Timi már két kisbabát nevel. Nehezen jött össze a gyermekáldás, de már teljes a boldogság
Szerencsések a követők, mert Vajna Tímea nem tűnt el a közösségi média felületekről attól, hogy kétgyermekes édesanya lett. Most egy olyan fotósorozatban gyönyörködhet bárki, aminek az utolsó kockáján egy döbbenetes felfedezésről is lerántja a leplet az Amerikában élő, Miskolcról származó híresség.
Vajna Tímea felelősen gondolkodik a csöppségekről
„Jóságra és mások megsegítésére fogom nevelni a gyermekeimet. Az utolsó képeken Haileyke szinte egyforma Bennel” – írta bejegyzéséhez.
A követők hozzászólásai csak úgy záporoznak a fotósorozathoz és a bejegyzéshez. A rajongók közül sokan egészséget és szeretetet kívántak a családnak.
Ahogy arról a boon.hu korábban beszámolt, nem indult könnyen az anyasághoz vezető út Vajna Tímea számára. Kisfia, Ben béranya segítségével jött a világra, kislányát, aki a Hailey nevet kapta, pedig maga hozta világra alig egy hónapja, amit igazi csodaként élt meg. A híresség hálás lehet a sorsnak, mert ha nem is könnyen, de megadta számára azt, amire egész életében vágyott. Egy csodálatos családot.
