Szenzáció

Visszatér a miskolci tinibálvány: újra összeáll a V-tech!

Generációk nőttek fel a zenéjükön, és most, a nagy sikerek után valóra válik a rajongók álma. A hír igaz: újra összeáll a V-tech. A legendás duó visszatérése nemcsak a nosztalgiára éhes zenerajongóknak, hanem Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyének is különleges hír, hiszen a zenekar frontembere, a korszakos tinibálvány, Kefir Miskolcon látta meg a napvilágot.

Boon.hu

Egy egész generáció számára a kilencvenes évek vége és a kétezres évek eleje egyet jelentett a V-tech slágereivel. A Kefir és Szamóca alkotta duó a korszak egyik legnépszerűbb formációja volt, most pedig, hosszú évek után, bejelentették a nagy visszatérést, felidézve a tinidiszkók és a vágytól égő szerelmes üzenetek korát.

A V-tech "Vétkezz velem!" című lemezének borítója Forrás: coversclub.cc
A V-tech "Vétkezz velem!" című lemezének borítója. Forrás: coversclub.cc

V-tech lenne kihagyni

Bár a V-tech országos hírnévre tett szert, a gyökerek mélyen Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyébe nyúlnak vissza. A zenekar frontembere, Kecskés Tibor, vagyis Kefir, Miskolcon született. A Hermann Ottó Általános Iskola testnevelés tagozatára járt, mellette pedig a zeneiskolában gitározni és zongorázni tanult. Itt ismerkedett meg Varga Józseffel, azaz Szamócával, akivel elválaszthatatlan barátok lettek. Kefir a Szamuely Tibor Szakközépiskolában szakács, cukrász és pincér szakmát tanult, de a zene iránti szenvedélye erősebbnek bizonyult.

A csúcstól a slágerlisták éléig

1998-ban figyelt fel rájuk az EMI Hanglemezkiadó, és V-tech néven megkötötték első lemezszerződésüket. Szeptemberben megjelent a "Vétkezz velem!"  című album, ami azonnal a csúcsra repítette őket. A következő évek a V-tech aranykorát jelentették: olyan albumok születtek, mint a "Nem szabad sírni", az "Álmodoztam" vagy a "Merre jár a boldogság?". Szinte valamennyi lemezük arany, majd platina lett, és hónapokig vezették a MAHASZ eladási listáit.

A sikerből oroszlánrészt vállalt Kefir, aki a korszak egyik legnagyobb tinibálványa volt. 2001-ben és 2002-ben is az év énekesévé választották, az IM magazin olvasói pedig a világ 30 legjobb pasija között az első helyre szavazták. Tízezernyi lányszoba falán ott virított a posztere, ő volt az romantikus miskolci hős, akinek a dalaira szerelmesek lettünk (lettek, én sajnos csak utólag fedezem fel a munkásságukat).

Újra együtt

A duó egy időre külön utakon folytatta, Kefir szólólemezt is kiadott “Az élet megy tovább” címmel, ami szintén sikeres lett. A rajongók azonban sosem mondtak le a V-techről. Bár 2010-ben már újra összeálltak egy album erejéig, a mostani bejelentés egy igazi, nagy visszatérést ígér. A hír, hogy Kefir és Szamóca ismét egy színpadra áll,(méghozzá az MVM Domeban)  garantáltan ezreket fog megmozgatni, és egy estére visszahozza azt a kort, amikor még minden egy kicsit egyszerűbbnek tűnt.

A cikk megírása nem sikerülhetett volna a starity.hu  minden részletre kiterjedő adatbázisa nélkül.

 

