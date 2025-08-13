Most már hivatalos: kivételes mezőnnyel áll ki a népszerű dalverseny!

A csatorna kedden este hivatalos bejelentést tett és lerántotta a leplet arról, kik csapnak össze a TV2 Sztárban Sztár All Stars idei évadában. A népszerű műsor zsűrijén nem változtattak a szervezők és annak ellenére is benntartották Hajós Andrást, hogy az előző évadban többször is úgy tűnt, hogy nyers megfogalmazásával és sajátos humorával bizony néha megbántott híres embereket.

Hajós, Liptai, Stohl és Lékai-Kiss Ramóna is visszatér a zsűriszékbe Forrás: TV2

Borsodiak is dalolnak a TV2 szuperprodukciójában

Az All Stars kiadás a korábbi évadok legemlékezetesebb versenyzőit hozza vissza a nézőknek. A friss lista alapján szoríthatunk olyanoknak is, akik vármegyénk szülöttei, innen indultak el a világot jelentő deszkák és a hírnév, a csillogás felé. De nézzük is, kik ők:

Nők:

Dér Heni

Nótár Mary

Janicsák Veca

Muri Enikő

Szandi

Galambos Dorina

Nagy Adri

Völgyi Zsuzsi

Wolf Kati

Péterffy Lili

Halastyák Fanni (Nemazalány)

Kozma Orsi

Férfiak:

Freddie

Veréb Tomi

Vavra Bence

Horváth Tomi

Kocsis Tibor

Kállay-Saunders András

Király Viktor

Varga Viktor

Vastag Csaba

Pintér Tibi

Vásáry André

MÁZS (Mészáros Árpád Zsolt)

A műsort idén is Till Attila vezeti, a zsűriben pedig Liptai Claudia, Lékai-Kiss Ramóna, Hajós András és Stohl András értékeli majd a produkciókat. Szeptember 7-én startol a műsor, aminek a díszlete is megújul az ígéretek szerint, sőt egy külföldi sztárral is készülnek, de az ő személyét egyelőre homály fedi.

