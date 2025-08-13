augusztus 13., szerda

Most már hivatalos: kivételes mezőnnyel áll ki a népszerű dalverseny!

Lesz kikért izgulni ebben az évadban is. A TV2 szuperprodukciója ráadásul az eddigi műsorok legsikeresebb szereplőiből állította össze a versenyzők csapatát.

Boon.hu

A csatorna kedden este hivatalos bejelentést tett és lerántotta a leplet arról, kik csapnak össze a TV2 Sztárban Sztár All Stars idei évadában. A népszerű műsor zsűrijén nem változtattak a szervezők és annak ellenére is benntartották Hajós Andrást, hogy az előző évadban többször is úgy tűnt, hogy nyers megfogalmazásával és sajátos humorával bizony néha megbántott híres embereket.

A TV2 All Stars zsűrije
Hajós, Liptai, Stohl és Lékai-Kiss Ramóna is visszatér a zsűriszékbe Forrás: TV2

Borsodiak is dalolnak a TV2 szuperprodukciójában

Az All Stars kiadás a korábbi évadok legemlékezetesebb versenyzőit hozza vissza a nézőknek. A friss lista alapján szoríthatunk olyanoknak is, akik vármegyénk szülöttei, innen indultak el a világot jelentő deszkák és a hírnév, a csillogás felé. De nézzük is, kik ők:

Nők:

  • Dér Heni
  • Nótár Mary
  • Janicsák Veca
  • Muri Enikő
  • Szandi
  • Galambos Dorina
  • Nagy Adri
  • Völgyi Zsuzsi
  • Wolf Kati
  • Péterffy Lili
  • Halastyák Fanni (Nemazalány)
  • Kozma Orsi

Férfiak:

  • Freddie
  • Veréb Tomi
  • Vavra Bence
  • Horváth Tomi
  • Kocsis Tibor
  • Kállay-Saunders András
  • Király Viktor
  • Varga Viktor
  • Vastag Csaba
  • Pintér Tibi
  • Vásáry André
  • MÁZS (Mészáros Árpád Zsolt)

A műsort idén is Till Attila vezeti, a zsűriben pedig Liptai Claudia, Lékai-Kiss Ramóna, Hajós András és Stohl András értékeli majd a produkciókat. Szeptember 7-én startol a műsor, aminek a díszlete is megújul az ígéretek szerint, sőt egy külföldi sztárral is készülnek, de az ő személyét egyelőre homály fedi.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.

 

