Most már hivatalos: kivételes mezőnnyel áll ki a népszerű dalverseny!
Lesz kikért izgulni ebben az évadban is. A TV2 szuperprodukciója ráadásul az eddigi műsorok legsikeresebb szereplőiből állította össze a versenyzők csapatát.
A csatorna kedden este hivatalos bejelentést tett és lerántotta a leplet arról, kik csapnak össze a TV2 Sztárban Sztár All Stars idei évadában. A népszerű műsor zsűrijén nem változtattak a szervezők és annak ellenére is benntartották Hajós Andrást, hogy az előző évadban többször is úgy tűnt, hogy nyers megfogalmazásával és sajátos humorával bizony néha megbántott híres embereket.
Borsodiak is dalolnak a TV2 szuperprodukciójában
Az All Stars kiadás a korábbi évadok legemlékezetesebb versenyzőit hozza vissza a nézőknek. A friss lista alapján szoríthatunk olyanoknak is, akik vármegyénk szülöttei, innen indultak el a világot jelentő deszkák és a hírnév, a csillogás felé. De nézzük is, kik ők:
Nők:
- Dér Heni
- Nótár Mary
- Janicsák Veca
- Muri Enikő
- Szandi
- Galambos Dorina
- Nagy Adri
- Völgyi Zsuzsi
- Wolf Kati
- Péterffy Lili
- Halastyák Fanni (Nemazalány)
- Kozma Orsi
Férfiak:
- Freddie
- Veréb Tomi
- Vavra Bence
- Horváth Tomi
- Kocsis Tibor
- Kállay-Saunders András
- Király Viktor
- Varga Viktor
- Vastag Csaba
- Pintér Tibi
- Vásáry André
- MÁZS (Mészáros Árpád Zsolt)
A műsort idén is Till Attila vezeti, a zsűriben pedig Liptai Claudia, Lékai-Kiss Ramóna, Hajós András és Stohl András értékeli majd a produkciókat. Szeptember 7-én startol a műsor, aminek a díszlete is megújul az ígéretek szerint, sőt egy külföldi sztárral is készülnek, de az ő személyét egyelőre homály fedi.
