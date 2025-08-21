augusztus 21., csütörtök

HajnaSámuel névnap

20°
+33
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nyáúú

1 órája

Az egykori tévés Badacsonyról jelentkezett be és a fotón nem is egy, hanem két furcsaság is látható

Címkék#TV2#nyaralás#orosz barbara#Balaton#cicák

A béke napjait éli. Pedig nagy port kavart, amikor eltávolították a TV2 műsoraiból. Most köszöni szépen jól van, ráadásul szórakoztató társaságáról egy fotót is közzétett.

Boon.hu

Úgy tűnik Orosz Barbara azóta a pihenést részesíti előnyben, hogy távozni kényszerült a TV2 több sikerműsorából is. Megjárta már Dél-Franciaországot, most pedig a magyar tengernél élvezi a mindennapokat. Az általa megosztott fényképen akarva-akaratlanul azt is felfedte követői előtt, hogy nincs egyedül a balatoni nyaraláson.

A TV2 egykori tévése nyaral: balatoni látkép madártávlatból
Mióta távozott a TV2 csatornától, nyaralást nyaralás követ Orosz Barbara életében Forrás: Facebook

Vicces látni, hogy az üzletasszony két cicája egy-egy rattan zsámoly mögül kémleli a tavat a reggeli fényekben. „Rendesen rácuppantak a közös reggeli tónézésre”- írta a képhez Barbara, aki készséggel válaszol sokaknak, akik kérdezek, vagy elismerő megjegyzést tesznek a kirakott fényképekhez.

Innen tudjuk például azt, hogy a cicák benti állatok alapvetően, csak a nyaralás idején vannak ennyit a kertben és a tófigyelés egy új szokás, amit az egykori műsorvezető annyira viccesnek és különleges szokásnak tart, hogy azonnal megosztotta követőivel a pillanatot.

Akár állatokkal kapcsolatos műsort is vezethetne a TV2 vagy más magazinműsorában

Többen dicsérik Barbara készségét és tehetségét a cicák viselkedésével kapcsolatban, hiszen a fotóról árad a nyugalom, a zen állapot, míg mások képtelenek megfegyelmezni macskáikat. Volt, aki amiatt aggódott, hogy nem szöknek-e ki, nehogy bajuk essen, de Orosz Barbara megnyugtatta követőit ezzel kapcsolatban is.

Nagyon szemmel tartanak mindent. De egy bizonyos körön kívül nem vágynak.. A kicsi egyszer kimászott a kapu alatt. De rögtön riadtan visszaugrott. Azóta inkább mellettem van

 – fogalmazott hozzászólásában a tévés.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu