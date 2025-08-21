42 perce
Az egykori tévés Badacsonyról jelentkezett be és a fotón nem is egy, hanem két furcsaság is látható
A béke napjait éli. Pedig nagy port kavart, amikor eltávolították a TV2 műsoraiból. Most köszöni szépen jól van, ráadásul szórakoztató társaságáról egy fotót is közzétett.
Úgy tűnik Orosz Barbara azóta a pihenést részesíti előnyben, hogy távozni kényszerült a TV2 több sikerműsorából is. Megjárta már Dél-Franciaországot, most pedig a magyar tengernél élvezi a mindennapokat. Az általa megosztott fényképen akarva-akaratlanul azt is felfedte követői előtt, hogy nincs egyedül a balatoni nyaraláson.
Vicces látni, hogy az üzletasszony két cicája egy-egy rattan zsámoly mögül kémleli a tavat a reggeli fényekben. „Rendesen rácuppantak a közös reggeli tónézésre”- írta a képhez Barbara, aki készséggel válaszol sokaknak, akik kérdezek, vagy elismerő megjegyzést tesznek a kirakott fényképekhez.
Orosz Barbara erre az elképesztő látványra ébred minden reggel: nem is akárhol!
Innen tudjuk például azt, hogy a cicák benti állatok alapvetően, csak a nyaralás idején vannak ennyit a kertben és a tófigyelés egy új szokás, amit az egykori műsorvezető annyira viccesnek és különleges szokásnak tart, hogy azonnal megosztotta követőivel a pillanatot.
Akár állatokkal kapcsolatos műsort is vezethetne a TV2 vagy más magazinműsorában
Többen dicsérik Barbara készségét és tehetségét a cicák viselkedésével kapcsolatban, hiszen a fotóról árad a nyugalom, a zen állapot, míg mások képtelenek megfegyelmezni macskáikat. Volt, aki amiatt aggódott, hogy nem szöknek-e ki, nehogy bajuk essen, de Orosz Barbara megnyugtatta követőit ezzel kapcsolatban is.
Nagyon szemmel tartanak mindent. De egy bizonyos körön kívül nem vágynak.. A kicsi egyszer kimászott a kapu alatt. De rögtön riadtan visszaugrott. Azóta inkább mellettem van
– fogalmazott hozzászólásában a tévés.
Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.
Marics Peti nem tűrhette, hogy exe elvigye a showt – ő is Borsodba jön!
A Kincsvadászok női kereskedője durva dolgokat állít a valóságról
Orosz Barbara kamerák előtt tálalt ki: ezzel a kollégájával ölték egymást – videó!