Az egykori tévés Badacsonyról jelentkezett be és a fotón nem is egy, hanem két furcsaság is látható

Úgy tűnik Orosz Barbara azóta a pihenést részesíti előnyben, hogy távozni kényszerült a TV2 több sikerműsorából is. Megjárta már Dél-Franciaországot, most pedig a magyar tengernél élvezi a mindennapokat. Az általa megosztott fényképen akarva-akaratlanul azt is felfedte követői előtt, hogy nincs egyedül a balatoni nyaraláson.

Mióta távozott a TV2 csatornától, nyaralást nyaralás követ Orosz Barbara életében Forrás: Facebook

Vicces látni, hogy az üzletasszony két cicája egy-egy rattan zsámoly mögül kémleli a tavat a reggeli fényekben. „Rendesen rácuppantak a közös reggeli tónézésre”- írta a képhez Barbara, aki készséggel válaszol sokaknak, akik kérdezek, vagy elismerő megjegyzést tesznek a kirakott fényképekhez.