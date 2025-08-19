augusztus 19., kedd

Huba névnap

27°
+28
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Artúr napok

1 órája

Nem hiszi el, ki érkezett meg Szerencsre! - fotónk is van róla

Címkék#világsztár#Szerencsi Artúr Napok Fesztivál#fesztivál#tűzijáték

Idén augusztus 22. és 24. között ismét Szerencs szívében dübörög a régió legnagyobb bulija. Az 5. Szerencsi Artúr Napok Fesztivál háromnapos zenei- és családi programsorozat minden eddiginél színesebb kínálattal várja a fesztiválozókat.

Boon.hu
Nem hiszi el, ki érkezett meg Szerencsre! - fotónk is van róla

Több tízezer ember búcsúztatja évről évre a nyarat Szerencsen

Forrás: Szerencsi ARTÚR NAPOK Fesztivál

Fotó: Orosz Peter Photographer

A Szerencsi Artúr Napok Fesztivál az elmúlt években a térség egyik legnépszerűbb fesztiváljává vált. Tavaly közel ötvenezer látogató bulizott együtt. Idén is hatalmas színpadok, látványos fény- és hangtechnika, interaktív kivetítők és felejthetetlen koncertélmények várják a közönséget. És ha ez nem lenne elég, a legendás csokoládéfaló madár, Gombóc Artúr is tiszteletét teszi évről évre, hogy mindenki számára emlékezetes legyen a fesztiválhangulat.

A Szerencsi Artúr Napok kabalafigurái.
Van, aki már megérkezett a Szerencsi Artúr Napokra
Forrás: Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár

A Szerencsi Artúr Napok kedvence már megérkezett

Úgy tűnk, Gombóc Artúr szeret mindent kézben tartani, így már kedden megérkezett kedvenc helyére, Szerencsre, a csokifővárosba. A fesztivál pénteken este indul, és rögtön óriási nevekkel: Magna Cum Laude, Curtis, Kowalsky meg a Vega, BSW, majd a külföldi világsztár, a német eurodance legenda Cascada robbantja be a színpadot. A sort DR BRS zárja, aki hajnalig gondoskodik a buliról.

A hétvégén is nagy neveket láthatunk a színpadokon

Szombaton a hazai zenei élet krémje folytatja a sort: Ács Fruzsi, Gáspár Laci, TNT, T.Danny, Tankcsapda, Ámokfutók live show és végül Regán Lili biztosítja a fergeteges hangulatot. A vasárnap sem marad el a nagy durranásoktól: Krisz Rudi, a Neoton Família sztárjai, Hooligans, Follow the Flow és Valmar állnak színpadra, majd a fesztivál látványos tűzijátékkal zárul éjfélkor. A részletes programot alábbi cikkünkben olvashatja.

Ingyenes családi élményhétvége a Rákóczi-várban

Az Artúr Napok nemcsak a koncertekről szól! Augusztus 22–24. között minden nap 10 és 17 óra között ingyenes Családi Élményhétvége várja a látogatókat a Rákóczi-várban. A gyerekeket és családokat többek között csokoládékészítők, kézműves foglalkozások, népi játszótér, arcfestés, buborékshow, légvár, pónilovaglás, városi kisvonat és mesehősök szórakoztatják. A kulturális programok között szerepel ünnepi felvonulás, fúvószenekar, mazsorett csoport, a Bekecs Táncszínház előadása, valamint a legkisebbek kedvencei: Tompeti és Barátai, Kalamajka Bábszínház, Alma együttes, Egyszervolt mesezenekar, Trilla manó és a Meseverkli.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu