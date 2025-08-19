1 órája
Nem hiszi el, ki érkezett meg Szerencsre! - fotónk is van róla
Idén augusztus 22. és 24. között ismét Szerencs szívében dübörög a régió legnagyobb bulija. Az 5. Szerencsi Artúr Napok Fesztivál háromnapos zenei- és családi programsorozat minden eddiginél színesebb kínálattal várja a fesztiválozókat.
Több tízezer ember búcsúztatja évről évre a nyarat Szerencsen
Forrás: Szerencsi ARTÚR NAPOK Fesztivál
Fotó: Orosz Peter Photographer
A Szerencsi Artúr Napok Fesztivál az elmúlt években a térség egyik legnépszerűbb fesztiváljává vált. Tavaly közel ötvenezer látogató bulizott együtt. Idén is hatalmas színpadok, látványos fény- és hangtechnika, interaktív kivetítők és felejthetetlen koncertélmények várják a közönséget. És ha ez nem lenne elég, a legendás csokoládéfaló madár, Gombóc Artúr is tiszteletét teszi évről évre, hogy mindenki számára emlékezetes legyen a fesztiválhangulat.
A Szerencsi Artúr Napok kedvence már megérkezett
Úgy tűnk, Gombóc Artúr szeret mindent kézben tartani, így már kedden megérkezett kedvenc helyére, Szerencsre, a csokifővárosba. A fesztivál pénteken este indul, és rögtön óriási nevekkel: Magna Cum Laude, Curtis, Kowalsky meg a Vega, BSW, majd a külföldi világsztár, a német eurodance legenda Cascada robbantja be a színpadot. A sort DR BRS zárja, aki hajnalig gondoskodik a buliról.
A hétvégén is nagy neveket láthatunk a színpadokon
Szombaton a hazai zenei élet krémje folytatja a sort: Ács Fruzsi, Gáspár Laci, TNT, T.Danny, Tankcsapda, Ámokfutók live show és végül Regán Lili biztosítja a fergeteges hangulatot. A vasárnap sem marad el a nagy durranásoktól: Krisz Rudi, a Neoton Família sztárjai, Hooligans, Follow the Flow és Valmar állnak színpadra, majd a fesztivál látványos tűzijátékkal zárul éjfélkor. A részletes programot alábbi cikkünkben olvashatja.
Ingyenes családi élményhétvége a Rákóczi-várban
Az Artúr Napok nemcsak a koncertekről szól! Augusztus 22–24. között minden nap 10 és 17 óra között ingyenes Családi Élményhétvége várja a látogatókat a Rákóczi-várban. A gyerekeket és családokat többek között csokoládékészítők, kézműves foglalkozások, népi játszótér, arcfestés, buborékshow, légvár, pónilovaglás, városi kisvonat és mesehősök szórakoztatják. A kulturális programok között szerepel ünnepi felvonulás, fúvószenekar, mazsorett csoport, a Bekecs Táncszínház előadása, valamint a legkisebbek kedvencei: Tompeti és Barátai, Kalamajka Bábszínház, Alma együttes, Egyszervolt mesezenekar, Trilla manó és a Meseverkli.
