Nem hiszi el, ki érkezett meg Szerencsre! - fotónk is van róla

A Szerencsi Artúr Napok Fesztivál az elmúlt években a térség egyik legnépszerűbb fesztiváljává vált. Tavaly közel ötvenezer látogató bulizott együtt. Idén is hatalmas színpadok, látványos fény- és hangtechnika, interaktív kivetítők és felejthetetlen koncertélmények várják a közönséget. És ha ez nem lenne elég, a legendás csokoládéfaló madár, Gombóc Artúr is tiszteletét teszi évről évre, hogy mindenki számára emlékezetes legyen a fesztiválhangulat.

A Szerencsi Artúr Napok kedvence már megérkezett

Úgy tűnk, Gombóc Artúr szeret mindent kézben tartani, így már kedden megérkezett kedvenc helyére, Szerencsre, a csokifővárosba. A fesztivál pénteken este indul, és rögtön óriási nevekkel: Magna Cum Laude, Curtis, Kowalsky meg a Vega, BSW, majd a külföldi világsztár, a német eurodance legenda Cascada robbantja be a színpadot. A sort DR BRS zárja, aki hajnalig gondoskodik a buliról.