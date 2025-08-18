Kozsó elszabadul Szerencsen: „Széttépjük a színpadot, és bezabáljuk a csajokat!”

Idén immár ötödik alkalommal rendezik meg a régió legnagyobb zenei fesztiválját, ami idén augusztus 22. és 24. között ismét Szerencs szívébe csábítja a fesztiválozókat. Az elmúlt évben rekord számú, mintegy ötvenezer látogató bulizott együtt a Szerencsi Artúr Napok Fesztiválon. A hangulat garantált, hiszen óriási színpadok, interaktív kivetítők, az ország legismertebb előadói, és egy külföldi világsztár gondoskodnak róla, hogy egyetlen perc se teljen unalmasan. Meglepetésekből pedig idén sincs hiány!

Kozsó és az Ámokfutók valami nagyon újjal érkeznek a Szerencsi Artúr Napokra

Forrás: Facebook/Ámokfutók hivatalos oldal

A Szerencsi Artúr Napokon debütál az Ámokfutók élő show!

Augusztus 23-án, szombaton éjfél után nem sokkal az Ámokfutók élő show először debütál közönség előtt. Kozsó producer, zeneszerző, énekes, több tucat sláger és megszámlálhatatlan teltház után most újra nagyot durrant.

A szerencsi koncerten pedig debütál a „brutál rock dal”, ahol az Ámokfutók keményebb oldala, az Amokrock full bandám veszi át a terepet. Ez egy brutál rock dal, zúzós, kíméletlen rap és giga koncert! Széttépjük a színpadot és bezabáljuk a csajokat! Ez itt a Ti helyetek! Érints meg, kövessetek a YouTube-on, és találkozunk Szerencsen!

– üzente Kozsó az Ámokfutók hivatalos Facebook-oldalán.

Már pénteken elkezdődik az őrület

