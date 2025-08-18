1 órája
Kozsó elszabadul Szerencsen: „Széttépjük a színpadot, és bezabáljuk a csajokat!”
Aki azt hitte, hogy már mindent látott a hazai fesztiválokon, az tévedett. Kozsó és az Ámokfutók olyat hoznak a Szerencsi Artúr Napok színpadára, amit még soha, sehol nem láthatott a közönség!
Valami régi és valami új vár arra, aki ellátogat Szerencsre
Idén immár ötödik alkalommal rendezik meg a régió legnagyobb zenei fesztiválját, ami idén augusztus 22. és 24. között ismét Szerencs szívébe csábítja a fesztiválozókat. Az elmúlt évben rekord számú, mintegy ötvenezer látogató bulizott együtt a Szerencsi Artúr Napok Fesztiválon. A hangulat garantált, hiszen óriási színpadok, interaktív kivetítők, az ország legismertebb előadói, és egy külföldi világsztár gondoskodnak róla, hogy egyetlen perc se teljen unalmasan. Meglepetésekből pedig idén sincs hiány!
A Szerencsi Artúr Napokon debütál az Ámokfutók élő show!
Augusztus 23-án, szombaton éjfél után nem sokkal az Ámokfutók élő show először debütál közönség előtt. Kozsó producer, zeneszerző, énekes, több tucat sláger és megszámlálhatatlan teltház után most újra nagyot durrant.
A szerencsi koncerten pedig debütál a „brutál rock dal”, ahol az Ámokfutók keményebb oldala, az Amokrock full bandám veszi át a terepet. Ez egy brutál rock dal, zúzós, kíméletlen rap és giga koncert! Széttépjük a színpadot és bezabáljuk a csajokat! Ez itt a Ti helyetek! Érints meg, kövessetek a YouTube-on, és találkozunk Szerencsen!
– üzente Kozsó az Ámokfutók hivatalos Facebook-oldalán.
Már pénteken elkezdődik az őrület
Ingyenes programok a várban
